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Posted 5 ноября, 20:45

Published 5 ноября, 20:45

Modified 5 ноября, 20:47

Updated 5 ноября, 20:47

На трассах Башкирии ввели транспортные ограничения

В Башкирии закрывают трассы

5 ноября 2024, 20:45
Фото: Минтранс РБ.

На трассах Башкирии ввели транспортные ограничения

Непогода внесла свои коррективы в организацию дорожного движения на территории Республики Башкортостан — сообщает Минтранс региона.

Из-за обильных снегопадов и серьёзных помех в видимости власти приняли запретить движение автобусов и фур по нескольким проезжим частям.

Так, до 07:00 6 ноября — если ограничение не будет продлено — большегрузы не могут пользоваться дорогой Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск на 249-275 км. Кроме того, как гласит документ Минтранса, аналогичные ограничения для перечисленных транспортных средств введены на территории Белорецкого района — на трассе между райцентром и деревней Казаккулово. Ориентировочное время окончания ограничений прежнее.

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Ранее Mkset рассказывал о том, что жители башкирской столицы сделали соцсети мэра Уфы трибуной для жалоб на дорожные службы.

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