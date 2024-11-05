В Башкирии закрывают трассы

Posted 5 ноября, 20:45
Published 5 ноября, 20:45
Modified 5 ноября, 20:47
Updated 5 ноября, 20:47
Из-за обильных снегопадов и серьёзных помех в видимости власти приняли запретить движение автобусов и фур по нескольким проезжим частям.
Так, до 07:00 6 ноября — если ограничение не будет продлено — большегрузы не могут пользоваться дорогой Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск на 249-275 км. Кроме того, как гласит документ Минтранса, аналогичные ограничения для перечисленных транспортных средств введены на территории Белорецкого района — на трассе между райцентром и деревней Казаккулово. Ориентировочное время окончания ограничений прежнее.
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