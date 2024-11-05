В Башкирии закрывают трассы

Так, до 07:00 6 ноября — если ограничение не будет продлено — большегрузы не могут пользоваться дорогой Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск на 249-275 км. Кроме того, как гласит документ Минтранса, аналогичные ограничения для перечисленных транспортных средств введены на территории Белорецкого района — на трассе между райцентром и деревней Казаккулово. Ориентировочное время окончания ограничений прежнее.