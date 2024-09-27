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Posted 27 сентября, 11:24

Published 27 сентября, 11:24

Modified 27 сентября, 11:26

Updated 27 сентября, 11:26

В Уфе перекрывают мост

В Уфе перекрывают мост

27 сентября 2024, 11:24
Фото: Минтранс Башкирии
Сюжет
Башкирия
Автомобилистов предупреждают о перенаправлении схем движения, сообщает в пятницу, 27 сентября, Минтранс Башкирии.

С 30 сентября 2024 года въезд на старый Затонский мост будет закрыт для большегрузных автомобилей весом свыше 10 тонн. Водители таких транспортных средств будут перенаправлены по крайней левой полосе нового Затонского моста во встречном направлении. Это решение принято из-за предаварийного состояния старого моста, что требует особых мер безопасности.

Важно отметить, что ограничения касаются только грузовиков, и легковые автомобили смогут беспрепятственно пользоваться старым мостом.

— Однако водителям следует быть внимательными и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возможных заторов и неудобств, — советуют в ведомстве.
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