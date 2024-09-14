Канализация помешает движению в Уфе

В Уфе до ноября закроют развязку проспекта Салавата Юлаева. Речь идёт об участке дороги в створе улицы Галле. При этом власти города предусмотрели альтернативный объезд, который можно увидеть на схеме, подготовленной пресс-службой администрации столицы Башкирии