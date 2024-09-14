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Posted 14 сентября, 07:17

Published 14 сентября, 07:17

Modified 14 сентября, 07:20

Updated 14 сентября, 07:20

Канализация помешает движению в Уфе

Канализация помешает движению в Уфе

14 сентября 2024, 07:17
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии башкирской столицы.

В Уфе до ноября закроют развязку проспекта Салавата Юлаева. Речь идёт об участке дороги в створе улицы Галле. При этом власти города предусмотрели альтернативный объезд, который можно увидеть на схеме, подготовленной пресс-службой администрации столицы Башкирии

Вступают в силу ограничения с 16 сентября. Вновь открыто движение будет только 1 ноября. Как пояснила уфимская администрация, в этот период власти планируют обустраивать систему водоотведения.

Чиновники вышли к уфимцам из-за скандальной улицы
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Ранее Mkset рассказывал о том, что уфимские чиновники вышли к людям из-за срыва сроков открытия улицы Пугачёва.

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