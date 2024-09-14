Канализация помешает движению в Уфе

Posted 14 сентября, 07:17
Published 14 сентября, 07:17
Modified 14 сентября, 07:20
Updated 14 сентября, 07:20
В Уфе до ноября закроют развязку проспекта Салавата Юлаева. Речь идёт об участке дороги в створе улицы Галле. При этом власти города предусмотрели альтернативный объезд, который можно увидеть на схеме, подготовленной пресс-службой администрации столицы Башкирии
Вступают в силу ограничения с 16 сентября. Вновь открыто движение будет только 1 ноября. Как пояснила уфимская администрация, в этот период власти планируют обустраивать систему водоотведения.
Ранее Mkset рассказывал о том, что уфимские чиновники вышли к людям из-за срыва сроков открытия улицы Пугачёва.