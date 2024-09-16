Уфу перекроют из-за женщин и байкеров

Из-за проведения этих мероприятий движение автотранспорта в северной части Уфы будет ограничено. Площадь Машиностроителей закроется с 21:00, 19 сентября, до конца суток следующего дня. А также 20 сентября с 20:00 до 23:59 будут перекрыты улицы по маршруту велозаезда: ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой); ул. Кольцевая (от Борисоглебской до Ульяновых); ул. Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской); ул. Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей). Также могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов.