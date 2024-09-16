mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 08:29

Published 16 сентября, 08:29

Modified 16 сентября, 09:08

Updated 16 сентября, 09:08

Уфу перекроют из-за женщин и байкеров

Уфу перекроют из-за женщин и байкеров

16 сентября 2024, 08:29
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В городе пройдут несколько мероприятий, которые приведут к временным ограничениям движения в северной части столицы Башкирии, сообщает в понедельник, 16 сентября, мэрия Уфы.

Каждый год осенью Уфа становится центром велосипедного движения, когда на улицы выходят тысячи любителей активного образа жизни. В 2024 году мероприятие «Ночь 1000 велосипедистов» (12+) состоится 20 сентября. Старт велопробега намечен на площади Машиностроителей в 21:00, однако сбор участников начнется уже в 20:00.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию длиной 7 километров по живописному маршруту, который пройдет через ключевые улицы города: от площади Машиностроителей до Первомайской. В рамках мероприятия также будет проводиться конкурс на самый яркий костюм и оригинальный велосипед.

В этот же день пройдет уникальный женский забег под названием «Тысяча и одна ночь»(12+). Прекрасные дамы смогут испытать свои силы на дистанции в 5,6 км по ул. Первомайской с разворотом на пересечении с Ульяновых или выбрать укороченный вариант трассы — всего лишь 3,4 км для новичков. Старт и финиш будут расположены перед ДК «Моторостроитель».

Фото: Мэрия Уфы.

Из-за проведения этих мероприятий движение автотранспорта в северной части Уфы будет ограничено. Площадь Машиностроителей закроется с 21:00, 19 сентября, до конца суток следующего дня. А также 20 сентября с 20:00 до 23:59 будут перекрыты улицы по маршруту велозаезда: ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой); ул. Кольцевая (от Борисоглебской до Ульяновых); ул. Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской); ул. Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей). Также могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов.

Жителям следует учесть эти изменения при планировании поездок, так как также изменится схема движения общественного транспорта, а некоторые троллейбусы временно прекратят свою работу.

Транспортный ад прогнозируют в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Выжить в Башкирии — более ₽4000 в месяцРобин Гуд пойдет под суд в СалаватеУфимцам для счастья нужно целое состояние
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Ограничение движения#Башкортостан#Россия#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Перекрыто движение#Мэрия#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Мероприятия#Перекрытие#Велосипедисты#Движение общественного транспорта#Женский забег
Подпишитесь
Популярное