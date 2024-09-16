Уфу перекроют из-за женщин и байкеров

Posted 16 сентября, 08:29
Published 16 сентября, 08:29
Modified 16 сентября, 09:08
Updated 16 сентября, 09:08
Каждый год осенью Уфа становится центром велосипедного движения, когда на улицы выходят тысячи любителей активного образа жизни. В 2024 году мероприятие «Ночь 1000 велосипедистов» (12+) состоится 20 сентября. Старт велопробега намечен на площади Машиностроителей в 21:00, однако сбор участников начнется уже в 20:00.
Участникам предстоит преодолеть дистанцию длиной 7 километров по живописному маршруту, который пройдет через ключевые улицы города: от площади Машиностроителей до Первомайской. В рамках мероприятия также будет проводиться конкурс на самый яркий костюм и оригинальный велосипед.
В этот же день пройдет уникальный женский забег под названием «Тысяча и одна ночь»(12+). Прекрасные дамы смогут испытать свои силы на дистанции в 5,6 км по ул. Первомайской с разворотом на пересечении с Ульяновых или выбрать укороченный вариант трассы — всего лишь 3,4 км для новичков. Старт и финиш будут расположены перед ДК «Моторостроитель».
Из-за проведения этих мероприятий движение автотранспорта в северной части Уфы будет ограничено. Площадь Машиностроителей закроется с 21:00, 19 сентября, до конца суток следующего дня. А также 20 сентября с 20:00 до 23:59 будут перекрыты улицы по маршруту велозаезда: ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой); ул. Кольцевая (от Борисоглебской до Ульяновых); ул. Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской); ул. Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей). Также могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов.
Жителям следует учесть эти изменения при планировании поездок, так как также изменится схема движения общественного транспорта, а некоторые троллейбусы временно прекратят свою работу.