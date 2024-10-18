В Уфе закрывают платную дорогу

Posted 18 октября, 11:06
Published 18 октября, 11:06
Modified 18 октября, 11:11
Updated 18 октября, 11:11
Причина закрытия платной дороги — монтаж весогабаритных рамок, который осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как пояснила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Любовь Минакова, полное закрытие — это вынужденная мера для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.
Так, в ночь с 20 на 21 октября, с 02:00 до 04:00, движение по Восточному выезду будет полностью перекрыто. Минтранс призывает водителей учитывать временные ограничения при планировании своих маршрутов.
— По любым вопросам, касающимся оплаты за проезд по Восточному выезду, можно звонить на короткий номер Единого контактного центра «Автодор — Платные Дороги»: *2323. Код региона вводить не требуется, — добавляют в пресс-службе Минтранса.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе движение транспорта по Шакшинскому мосту будет закрыто в обоих направлениях с 20 октября.