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Posted 18 октября, 11:06

Published 18 октября, 11:06

Modified 18 октября, 11:11

Updated 18 октября, 11:11

В Уфе закрывают платную дорогу

В Уфе закрывают платную дорогу

18 октября 2024, 11:06
Фото: Минтранс Башкирии
Региональные власти вынуждены пойти на необходимые меры, сообщает в пятницу, 18 октября, Минтранс Башкортостана.

Причина закрытия платной дороги — монтаж весогабаритных рамок, который осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как пояснила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Любовь Минакова, полное закрытие — это вынужденная мера для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Так, в ночь с 20 на 21 октября, с 02:00 до 04:00, движение по Восточному выезду будет полностью перекрыто. Минтранс призывает водителей учитывать временные ограничения при планировании своих маршрутов.

— По любым вопросам, касающимся оплаты за проезд по Восточному выезду, можно звонить на короткий номер Единого контактного центра «Автодор — Платные Дороги»: *2323. Код региона вводить не требуется, — добавляют в пресс-службе Минтранса.
Шакшинский мост закроют на месяц
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе движение транспорта по Шакшинскому мосту будет закрыто в обоих направлениях с 20 октября.

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