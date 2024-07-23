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Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Мост Шакша-Уфа собрал пробку в неожиданном месте

Мост Шакша-Уфа собрал пробку в неожиданном месте

23 июля 2024, 04:46
Фото: соцсети
Уфимцы продолжают жаловаться на транспортную ситуацию в городе из-за перекрытия Шакшинского моста.

С заторами, похоже, приходится сталкиваться не только автолюбителям — в длинных очередях подолгу стоять приходится пассажирам-шакшинцам, прибывшим из города на электричках.

— Как же приятно, приехав с работы, в Шакшу, отстоять очередь на мост и пойти по нему через ж/д пути, чтобы попасть домой, — посетовал уфимец Сергей Н.

К своей жалобе горожанин приложил кадр, на котором видно, как толпа людей в несколько рядов пытается протиснуться по лестнице надземного перехода. При этом пешеходы идут практически вплотную, а снизу выстроилась целая очередь.

Напомним, Шакшинский мост будет открыт уже 24 июля. Между тем, как сообщал Mkset, сразу после снятия ограничений на трассе понизят лимит скорости — двигаться по путепроводу можно будет лишь на скорости в 20 км/ч.

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#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Дороги#Чиновники#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Шакшинский мост#Шакша#Ограничения#Перекрытие
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