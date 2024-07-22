Как кайфануть от поездки из Шакши в Уфу

По данным Минтранса Башкирии, за шесть месяцев 2024 года на участке Дема — Шакша отправлено свыше 1, 88 млн пассажиров, что выше уровня 2023 года на 25%. Прирост составил 215 000 пассажиров. С 9 по 21 июля 2024 года в период полного закрытия Шакшинского моста отправлено порядка 170 000 пассажиров. Число жителей, которые ежедневно пользуются электричками выросло в 2,2 раза с 6 000 до 13 300 человек среднесуточно.



Напомним, Шакшинский мост планируют открыть в Уфе не позже 25 июля. В первое время скорость движения на участке ограничат 20 км/ч. Но и это куда быстрее траффика на «Восточном выезде», который в шутку уфимцы уже называют платной пробкой.