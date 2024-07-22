Как кайфануть от поездки из Шакши в Уфу

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
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Updated Сегодня, 11:44
Управление транспорта и Связи Уфы отчиталось о том, в каких условиях ездят пассажиры электричек, курсирующих между Уфой и Шакшей. Напомним, из-за перекрытия на ремонт Шакшинского моста именно железная дорога стала основным способом передвижения для пассажиров общественного транспорта. Если в первые дни после перекрытия, 9 июля, пассажиры ездили в переполненных душных вагонах, то теперь от поездки по маршруту Уфа-Шакша можно кайфануть. Электричкам добавили вагоны, большинство из них оснащены кондиционерами.
А вот фото внутри состава: полно свободных мест, измученных жарой пассажиров не замечено.
По данным Минтранса Башкирии, за шесть месяцев 2024 года на участке Дема — Шакша отправлено свыше 1, 88 млн пассажиров, что выше уровня 2023 года на 25%. Прирост составил 215 000 пассажиров. С 9 по 21 июля 2024 года в период полного закрытия Шакшинского моста отправлено порядка 170 000 пассажиров. Число жителей, которые ежедневно пользуются электричками выросло в 2,2 раза с 6 000 до 13 300 человек среднесуточно.
Напомним, Шакшинский мост планируют открыть в Уфе не позже 25 июля. В первое время скорость движения на участке ограничат 20 км/ч. Но и это куда быстрее траффика на «Восточном выезде», который в шутку уфимцы уже называют платной пробкой.