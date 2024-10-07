Шакшинский мост закроют на месяц

Городские службы просят уфимцев отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать свои поездки. Без этих временных неудобств невозможно обеспечить качественное и своевременное выполнение ремонта. Планируется, что после ремонта срок службы моста составит до 50 лет. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».