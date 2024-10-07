Шакшинский мост закроют на месяц

Posted 7 октября, 07:02
Published 7 октября, 07:02
Modified 7 октября, 08:57
Updated 7 октября, 08:57
В Уфе продолжается ремонт Шакшинского моста, сообщает городская администрация. Движение транспорта по мосту будет закрыто в обоих направлениях с 20 октября по 21 ноября 2024. Это необходимо, чтобы при проведении строительно-монтажных работ исключить колебания мостовых конструкций
— Как ездить в Уфу на личном транспорте? Показываем на примере пути до остановки «Улица им. Города Галле», — приводит инструкцию мэрия Уфы.
Городские службы просят уфимцев отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать свои поездки. Без этих временных неудобств невозможно обеспечить качественное и своевременное выполнение ремонта. Планируется, что после ремонта срок службы моста составит до 50 лет. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».