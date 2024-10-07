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Posted 7 октября, 07:02

Published 7 октября, 07:02

Modified 7 октября, 08:57

Updated 7 октября, 08:57

Шакшинский мост закроют на месяц

Шакшинский мост закроют на месяц

7 октября 2024, 07:02
Фото: мэрия Уфы
Перекрытие продлится с 20 октября по 21 ноября 2024, сообщает в понедельник, 7 октября, пресс-служба уфимской мэрии.

В Уфе продолжается ремонт Шакшинского моста, сообщает городская администрация. Движение транспорта по мосту будет закрыто в обоих направлениях с 20 октября по 21 ноября 2024. Это необходимо, чтобы при проведении строительно-монтажных работ исключить колебания мостовых конструкций

— Как ездить в Уфу на личном транспорте? Показываем на примере пути до остановки «Улица им. Города Галле», — приводит инструкцию мэрия Уфы.

Фото: мэрия Уфы

Городские службы просят уфимцев отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать свои поездки. Без этих временных неудобств невозможно обеспечить качественное и своевременное выполнение ремонта. Планируется, что после ремонта срок службы моста составит до 50 лет. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Уфе закрывают Шакшинский мост
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