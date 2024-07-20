Шакшинский мост откроют медленно в Уфе

Автолюбителям, которые не смогут преодолеть соблазн поехать чуть быстрее, придётся платить штраф за превышение скорости — на путепроводе будет работать камера фиксации нарушений. Не посчитал лишним чиновник и напомнить о соблюдении дистанции между участниками дорожного движения.