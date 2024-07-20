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Шакшинский мост откроют медленно в Уфе

Шакшинский мост откроют медленно в Уфе

20 июля 2024, 10:08
Фото: Газизьян Ахмедьянов/Telegram
Водителям придётся смириться с ещё одним ограничением на Шакшинском мосту сразу после открытия, сообщил глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов.

На переправе через реку Уфу после снятия ограничений будет установлено ограничение скорости в 20 км/ч. По словам руководителя муниципальной администрации, такие меры являются «технологической необходимостью».

Автолюбителям, которые не смогут преодолеть соблазн поехать чуть быстрее, придётся платить штраф за превышение скорости — на путепроводе будет работать камера фиксации нарушений. Не посчитал лишним чиновник и напомнить о соблюдении дистанции между участниками дорожного движения.

Между тем этап работ, с которым связаны транспортные ограничения, подходит к финишной черте. Откроют Шакшинский мост, как и планировалось, 24 июля. На правой стороне переправы закончили укладку нового асфальта, сейчас рабочие занимаются освещением моста и подъездными путями.

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