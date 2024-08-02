Центр Уфы перекопают

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В связи с работами транспорту закроют проезд по улице Гафури. Речь идёт о крайней полосе дороги с нечётных зданий — напротив дома №21. Действовать ограничение будет с 5 по 8 августа.
По истечении этого срока перекроют и остальные полосы — в этот раз, от Гафури, 21 до 44/46.
Компания дежурно попросила уфимцев отнестись к этим мерам с пониманием и извинилась перед автолюбителями за неудобства. Муниципальное предприятие также посоветовало планировать свои маршруты заблаговременно, чтобы не создавать пробки.
Ранее Mkset сообщал о том, что массовая авария с грузовиками парализовала в Башкирии движение на целой трассе.