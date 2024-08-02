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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Уфу перекроют на две недели

Центр Уфы перекопают

2 августа 2024, 11:51
Фото: 1MI

Уфу перекроют на две недели

Неприятности ждут водителей из-за труб, которые долгое время не видели ремонта — сообщили в «Уфимских инженерных сетях».

В связи с работами транспорту закроют проезд по улице Гафури. Речь идёт о крайней полосе дороги с нечётных зданий — напротив дома №21. Действовать ограничение будет с 5 по 8 августа.

По истечении этого срока перекроют и остальные полосы — в этот раз, от Гафури, 21 до 44/46.

Компания дежурно попросила уфимцев отнестись к этим мерам с пониманием и извинилась перед автолюбителями за неудобства. Муниципальное предприятие также посоветовало планировать свои маршруты заблаговременно, чтобы не создавать пробки.

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Ранее Mkset сообщал о том, что массовая авария с грузовиками парализовала в Башкирии движение на целой трассе.

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