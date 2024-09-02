Шакшинский мост закрывают в Уфе

Так, в среду, 3 сентября, с 13:00 до 14:00 будет закрыто движение по четырем полосам в обоих направлениях. Ограничение вводят для проведения геодезического мониторинга. Одну полосу движения оставят для проезда транспорта экстренных служб. Всем жителям и гостям Уфы учитывать ограничение при планировании своих маршрутов.



Как известно, Шакшинский мост осенью 2024 года перекроют на месяц. Официальной даты начала действия ограничения городские власти пока не сообщали. Так или иначе, водителям и пассажирам общественного транспорта стоит быть морально готовыми к повторению дорожных коллапсов лета 2024 года.