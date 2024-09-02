Шакшинский мост закрывают в Уфе

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
На Шакшинском мосту в Уфе, который проходит капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», вновь будут действовать временные ограничения для водителей частного транспорта. Дорожники перекрою переправу всего на час, но в момент интенсивного дневного трафика.
Так, в среду, 3 сентября, с 13:00 до 14:00 будет закрыто движение по четырем полосам в обоих направлениях. Ограничение вводят для проведения геодезического мониторинга. Одну полосу движения оставят для проезда транспорта экстренных служб. Всем жителям и гостям Уфы учитывать ограничение при планировании своих маршрутов.
Как известно, Шакшинский мост осенью 2024 года перекроют на месяц. Официальной даты начала действия ограничения городские власти пока не сообщали. Так или иначе, водителям и пассажирам общественного транспорта стоит быть морально готовыми к повторению дорожных коллапсов лета 2024 года.
Напомним, на дороги Уфы наносят оригинальную яркую разметку в форме так называемых «вафель». На таких участках запрещена остановка транспорта.