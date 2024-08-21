Центр и Север Уфы встанут в пробках

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Как сообщает уфимская администрация, до 31 августа недоступным для водителей транспортных средств будет отрезок улицы Октябрьской революции — от Цюрупы до Ленина. Движение ограничено из-за проведения работ по обновлению транспортной артерии. Напомним, власти республики в долгосрочной перспективе хотят превратить эту улицу в пешеходную.
Помимо этого, до 1 октября власти закрыли улицу Уссурийскую в микрорайоне Черниковка — там рабочие монтируют новую ливневую систему.
Дабы избежать лишних пробок, городская администрация просит горожан заранее думать над своим маршрутом с учётом ограничительных мер.