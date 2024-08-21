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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Центр и Север Уфы встанут в пробках

Центр и Север Уфы встанут в пробках

21 августа 2024, 13:45
Фото: 1MI
Ряд транспортных запретов ввели в башкирской столице со среды, 21 августа, сообщает мэрия города.

Как сообщает уфимская администрация, до 31 августа недоступным для водителей транспортных средств будет отрезок улицы Октябрьской революции — от Цюрупы до Ленина. Движение ограничено из-за проведения работ по обновлению транспортной артерии. Напомним, власти республики в долгосрочной перспективе хотят превратить эту улицу в пешеходную.

Помимо этого, до 1 октября власти закрыли улицу Уссурийскую в микрорайоне Черниковка — там рабочие монтируют новую ливневую систему.

Дабы избежать лишних пробок, городская администрация просит горожан заранее думать над своим маршрутом с учётом ограничительных мер.

Оркестр помешает движению в Уфе
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Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе перекроют улицу из-за оркестра.

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