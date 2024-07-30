В Уфе закроют Затонское Шоссе

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Затонское Шоссе в Уфе будет закрыто на половину дня. Ограничения вводятся в пятницу, 2 августа — с 10:00 до 15:00. Речь идёт о полосах по направлению на въезд в город, но лишь об одном из участков дороги — от съезда на улицу Придорожную до поворота с проспекта Дружбы Народов. Подробнее — на карте от администрации.
Как пояснили в администрации башкирской столицы, в это время будет проходить важное спортивное мероприятие — финал спартакиады учащихся России.
Мэрия Уфы попросила автолюбителей заранее учитывать свои маршруты перед началом движения.
Ранее Mkset сообщал о том, что ряд транспортных ограничений введут в центре города.