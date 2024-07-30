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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В Уфе закроют Затонское Шоссе

В Уфе закроют Затонское Шоссе

30 июля 2024, 11:03
Фото: мэрия Уфы
Транспортная артерия будет недоступна для уфимцев из-за очень важных персон, проинформировали в городской мэрии.

Затонское Шоссе в Уфе будет закрыто на половину дня. Ограничения вводятся в пятницу, 2 августа — с 10:00 до 15:00. Речь идёт о полосах по направлению на въезд в город, но лишь об одном из участков дороги — от съезда на улицу Придорожную до поворота с проспекта Дружбы Народов. Подробнее — на карте от администрации.

Фото: мэрия Уфы

Как пояснили в администрации башкирской столицы, в это время будет проходить важное спортивное мероприятие — финал спартакиады учащихся России.

Мэрия Уфы попросила автолюбителей заранее учитывать свои маршруты перед началом движения.

В Уфе перекроют центр города
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что ряд транспортных ограничений введут в центре города.

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