mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 13:29

Published 26 сентября, 13:29

Modified 26 сентября, 20:03

Updated 26 сентября, 20:03

Дороги в Уфе перекроют на выходные

Богатства Башкирии насолят Уфе

26 сентября 2024, 13:29
Фото: 1MI

Дороги в Уфе перекроют на выходные

Сюжет
Башкирия
В столице Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки, которые перекроют улицы города, сообщает в четверг, 26 сентября, Минтранс РБ.

Как стало известно, 28 и 29 сентября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, которые предоставят жителям возможность приобрести свежие продукты питания и овощи непосредственно от местных производителей.

Однако организаторы предупреждают о временных неудобствах. Для обеспечения безопасности участников мероприятия в Демском районе будет ограничено движение транспорта.

С 7:00 до 16:00 в дни проведения ярмарок закроется улица Правды — участок от Таллинской до Ухтомского.

— Горожанам рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в движении, — комментируют в Минтрансе Башкирии.
Отопление в Башкирии дали лишь местами
Узнать подробнее
Читайте также:
Отопление в Башкирии дали лишь местамиВрача избили в БашкирииЛюбовник силой хотел утащить девушку в Белебей
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Ограничение движения#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Сельскохозяйственные ярмарки#Ярмарка#Перекрыто движение#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Белебей#Мелеуз#Перекрытие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика