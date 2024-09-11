Центр Уфы будут перекрывать по ночам

В Уфе на несколько дней — с 11 по 15 сентября — запретят движение транспорта по улице Коммунистической. Речь идёт о квартале от улицы Аксакова до Карла Маркса. Действовать ограничение будет только поздним вечером и ночью — с 21:00 до 06:00.