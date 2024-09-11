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Posted 11 сентября, 17:48

Published 11 сентября, 17:48

Modified 11 сентября, 19:16

Updated 11 сентября, 19:16

Центр Уфы будут перекрывать по ночам

Центр Уфы будут перекрывать по ночам

11 сентября 2024, 17:48
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии башкирской столицы в среду, 11 сентября.

В Уфе на несколько дней — с 11 по 15 сентября — запретят движение транспорта по улице Коммунистической. Речь идёт о квартале от улицы Аксакова до Карла Маркса. Действовать ограничение будет только поздним вечером и ночью — с 21:00 до 06:00.

Такие меры власти города объяснили работами по обновлению дорожного покрытия на улице.

В Уфе перекроют Шакшинский мост
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии собираются перекрыть переправу через реку Уфу. Речь идёт о Шакшинском мосте — в прошлый раз его закрытие вызвало в городе транспортный коллапс.

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