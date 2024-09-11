Центр Уфы будут перекрывать по ночам

Posted 11 сентября, 17:48
Published 11 сентября, 17:48
Modified 11 сентября, 19:16
Updated 11 сентября, 19:16
В Уфе на несколько дней — с 11 по 15 сентября — запретят движение транспорта по улице Коммунистической. Речь идёт о квартале от улицы Аксакова до Карла Маркса. Действовать ограничение будет только поздним вечером и ночью — с 21:00 до 06:00.
Такие меры власти города объяснили работами по обновлению дорожного покрытия на улице.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии собираются перекрыть переправу через реку Уфу. Речь идёт о Шакшинском мосте — в прошлый раз его закрытие вызвало в городе транспортный коллапс.