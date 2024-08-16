Уфу перекроют из-за ярмарок и троллейбусов

Так, каждую пятницу августа — 17, 24 и 31 числа — с 07:00 до 16:00 будет закрыта улица Правды в Дёмском районе. Речьи идёт об отрезке от перекрёстков с Ухтомского до Новороссийской. Как пояснили в мэрии, в это время там будут проводиться ярмарки.