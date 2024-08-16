Уфу перекроют из-за ярмарок и троллейбусов

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Так, каждую пятницу августа — 17, 24 и 31 числа — с 07:00 до 16:00 будет закрыта улица Правды в Дёмском районе. Речьи идёт об отрезке от перекрёстков с Ухтомского до Новороссийской. Как пояснили в мэрии, в это время там будут проводиться ярмарки.
Кроме того, с 22:00 18 августа до 17:00 19 августа будет недоступны для горожан парковка перед зданием уфимского Конгресс-Холла. Площадка понадобилась для церемонии передачи троллейбусов, время также потребуется для подготовки к ней.
Власти города убедительно просят водителей заранее планировать свои маршруты, чтобы не создавать пробки.