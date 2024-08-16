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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Уфу перекроют из-за ярмарок и троллейбусов

Уфу перекроют из-за ярмарок и троллейбусов

16 августа 2024, 17:08
Фото: Изображение Midjourney
В столице Башкирии на несколько дней закроют для автомобилистов несколько участков проезжих частей, сообщает администрация города.

Так, каждую пятницу августа — 17, 24 и 31 числа — с 07:00 до 16:00 будет закрыта улица Правды в Дёмском районе. Речьи идёт об отрезке от перекрёстков с Ухтомского до Новороссийской. Как пояснили в мэрии, в это время там будут проводиться ярмарки.

Кроме того, с 22:00 18 августа до 17:00 19 августа будет недоступны для горожан парковка перед зданием уфимского Конгресс-Холла. Площадка понадобилась для церемонии передачи троллейбусов, время также потребуется для подготовки к ней.

Власти города убедительно просят водителей заранее планировать свои маршруты, чтобы не создавать пробки.

Уфу перекроют из-за нового Дворца
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Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе перекроют улицу ради нового дворца.

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