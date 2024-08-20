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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Оркестр помешает движению в Уфе

Оркестр помешает движению в Уфе

20 августа 2024, 10:23
Дороги в городе временно перекроют на нескольких улицах, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Так, будет перекрыт центр Уфы: улица Пушкина — от Ленина до Цюрупы — 22–24 августа и 26–28 августа. Ограничения вводятся в связи с празднованием карнавала классической музыки и Всероссийского открытого конкурса композиций (12+).

Также закроют одну из полос на отрезке кругового движения улицы Зелёная Роща в Черниковке. Там будут ремонтировать баннер. Перекрытие введут 20 августа с 9:00 и завершат 28 августа к 20:00.

Кроме того, до 25 августа будет перекрыто движение на улице Миловской в связи с ремонтом подземных коммуникаций. Общественный транспорт будет следовать до остановки «СТО», не заезжая на улицу Летчиков.

— Пожалуйста, уберите весь трафик с двора по адресу Миловская, 16. Жильцам невозможно выехать из двора, здесь устроили настоящий автобан. Перекройте заезды во двор со стороны Миловской, — делится своим мнением местный житель в соцсетях.

Руководство обращается к жителям и его гостям с просьбой заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные пути.

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