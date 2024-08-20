Оркестр помешает движению в Уфе

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Так, будет перекрыт центр Уфы: улица Пушкина — от Ленина до Цюрупы — 22–24 августа и 26–28 августа. Ограничения вводятся в связи с празднованием карнавала классической музыки и Всероссийского открытого конкурса композиций (12+).
Также закроют одну из полос на отрезке кругового движения улицы Зелёная Роща в Черниковке. Там будут ремонтировать баннер. Перекрытие введут 20 августа с 9:00 и завершат 28 августа к 20:00.
Кроме того, до 25 августа будет перекрыто движение на улице Миловской в связи с ремонтом подземных коммуникаций. Общественный транспорт будет следовать до остановки «СТО», не заезжая на улицу Летчиков.
— Пожалуйста, уберите весь трафик с двора по адресу Миловская, 16. Жильцам невозможно выехать из двора, здесь устроили настоящий автобан. Перекройте заезды во двор со стороны Миловской, — делится своим мнением местный житель в соцсетях.
Руководство обращается к жителям и его гостям с просьбой заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные пути.