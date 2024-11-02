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Овощи

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Октябрь
Чеснок не будет гнить и сохнуть, если хранить его этим способом!
24 октября, 10:30
Цены на продукты взлетели в Башкирии
16 октября, 19:09
Как сохранить морковь на зиму: 3 проверенных способа
16 октября, 13:06
Как хранить яблоки, чтобы они оставались свежими до весны
8 октября, 12:28
Сентябрь
Как посадка чеснока в сидераты под зиму помогает получить высокий урожай без хлопот
30 сентября, 07:26
Фитоняшкам придется несладко в Башкирии
26 сентября, 19:55
Мини-огород на подоконнике: выращиваем зелень и овощи дома круглый год
20 сентября, 10:45
Огородники в Башкирии могут озолотиться на картошке
17 сентября, 17:58
Огурец-гигант шокировал Башкирию
17 сентября, 06:00
Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах Башкирии
2 сентября, 18:46
Август
Как сохранить морковь до весны: проверенные методы и советы от опытных садоводов
30 августа, 11:00
Посадка озимого чеснока в августе: секреты успеха и советы от опытного дачника
27 августа, 13:00
В Башкирии подешевела треть еды
22 августа, 12:03
В каких случаях нужно выкапывать картошку раньше времени: советы эксперта
13 августа, 12:08
Июль
Хабиров сходил на базар
Руководитель региона похвастался покупками, сделанными у башкирских садоводов, через свой Telegram-канал.
17 июля, 13:28
Пожар уничтожил овощебазу под Стерлитамаком
Инцидент случился в селе Мариинском утром в четверг, 11 июля, сообщили Mkset в МЧС Республики Башкортостан.
11 июля, 06:29
Жару в Башкирии победит окрошка
1 июля, 07:04
Июнь
Щупать глазами советуют в Башкирии
Наглядные рекомендации после череды отравлений в регионе дают санитарные врачи через Telegram-канал Роспотребнадзора Республики Башкортостан.
27 июня, 17:49
Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755
25 июня, 06:47
Баранина и говядина дорожают в Башкирии
22 июня, 08:28

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