В каких случаях нужно выкапывать картошку раньше времени: советы эксперта

После просушки клубни аккуратно очищают от земли и размещают в тёмное, прохладное и сухое место. Там они будут дозревать в течение 2-3 недель, в результате чего у них образуется более плотная кожура, способная защитить их от болезней и повреждений. Перед тем как отправить их на длительное хранение, клубни снова сортируют, удаляя гнилые, и оставшийся урожай отправляют в погреб.