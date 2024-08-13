В каких случаях нужно выкапывать картошку раньше времени: советы эксперта

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Выкапывание картофеля раньше времени может негативно сказаться на его хранении, так как у клубней будет слишком тонкая кожура, что делает их менее устойчивыми к повреждениям и болезням. Однако в некоторых случаях это необходимо. Например, если идут затяжные дожди и погода стоит прохладная, овощ в земле может начать гнить.
— Нужно копать, но очень аккуратно, чтобы не повредить и без того тонкую кожицу, — говорит профессиональный агроном Алексей Володихин.
Лучше всего сначала дать клубням подсохнуть на свежем воздухе, предпочтительно в тени, но не дольше двух часов. Сушить их под прямыми солнечными лучами не рекомендуется, так как это может привести к образованию соланина — натурального токсина, который может вызвать расстройство желудка, аллергические реакции и даже неврологические проблемы.
После просушки клубни аккуратно очищают от земли и размещают в тёмное, прохладное и сухое место. Там они будут дозревать в течение 2-3 недель, в результате чего у них образуется более плотная кожура, способная защитить их от болезней и повреждений. Перед тем как отправить их на длительное хранение, клубни снова сортируют, удаляя гнилые, и оставшийся урожай отправляют в погреб.
В идеальных условиях сбор урожая картофеля начинается после 25 августа. Однако подготовку к этому процессу следует начинать заранее. За пару недель до уборки рекомендуется рыхлить почву в междурядьях как минимум раз в пять дней. Это улучшает доступ воздуха к клубням, что способствует быстрому утолщению кожуры. Чем плотнее кожура, тем дольше и лучше хранятся клубни.
— Если ботва остается зеленой, за неделю до сбора ее следует искусственно высушить. Для этого растения обрабатывают хлоратом магния или медным купоросом, который переносит питательные вещества из верхушек растений в клубни, — советует Алексей.
Не нужно бояться использования этих препаратов, они безопасны. Более того, химическое высушивание ботвы снижает уровень нитратов в клубнях и увеличивает содержание сухого вещества, что делает корнеплоды более питательными и повышает урожайность.
Действовать нужно незамедлительно. Выкапывайте клубни, как можно быстрее, но осторожно, чтобы не повредить кожуру. После извлечения клубней их необходимо подсушить и обработать специальными средствами для предотвращения дальнейшего гниения.
— Сушить клубни на солнце для ускорения процесса недопустимо, поскольку это приводит к образованию соланина — вещества, представляющего собой смертельно опасное., — подчеркивает эксперт.