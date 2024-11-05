Что приготовить из тыквы, выращенной в Башкирии

Точных данных нет, но по одной из версий — солнечный овощ родом из Мексики, учеными найдены семена возрастом около 7 тысяч лет. Изначально ее выращивали не для еды, а в качестве емкостей для воды. По другой версии археологов, в Оахакской долине Мексики тыкву культивировали 8 тысяч лет тому назад ради использования в пищу питательных семян. В двадцатые годы экспедицией академика Вавилова Н.И., была найдена дикая мелкоплодная тыква в Северной Африке, что позволяет предполагать о ее происхождении из жаркого континента.