Что приготовить из тыквы, выращенной в Башкирии

Posted 5 ноября, 05:27
Published 5 ноября, 05:27
Modified 5 ноября, 05:32
Updated 5 ноября, 05:32
По мнению диетологов тыква — идеальный овощ для тех, кто следит за своим весом и заботится о своем здоровье, по мнению психологов она дарит позитивные эмоции — один цвет чего стоит. Селекционеры регулярно выводят новые сорта, и сейчас в мире существуют сотни видов разной формы, цвета и вкуса.
Точных данных нет, но по одной из версий — солнечный овощ родом из Мексики, учеными найдены семена возрастом около 7 тысяч лет. Изначально ее выращивали не для еды, а в качестве емкостей для воды. По другой версии археологов, в Оахакской долине Мексики тыкву культивировали 8 тысяч лет тому назад ради использования в пищу питательных семян. В двадцатые годы экспедицией академика Вавилова Н.И., была найдена дикая мелкоплодная тыква в Северной Африке, что позволяет предполагать о ее происхождении из жаркого континента.
В России тыква появилась в 16 веке ее привезли с юга персидские купцы, либо с запада московские купцы. Тыква в Европе в это время уже была очень популярной. Урожайная, доступная к выращиванию в наших климатических условиях, удобная для хранения она быстро прижилась в России. Башкирские садоводы также любят овощ за неприхотливость и вкус. Во многих огородах можно увидеть ее, а манты с тыквой или кыстыбый с пшенной кашей частый гость на столе жителей нашей республики.
Как только не использовали удивительный овощ. Готовили многочисленные блюда: сушили, тушили, варили, запекали. Кормили домашний скот. Делали посуду, сумки, музыкальные инструменты.
Во многих любимых литературных произведениях упоминается осенняя красавица. В русских народных сказках и сказках народов мира. Именно из тыквы фея создала карету для золушки. В Чиполлино один из героев — дядюшка Тыква. В книгах о Гарри Потере не раз упоминается оранжевый овощ.
Несмотря на то, что тыква на 90% состоит из воды, оставшиеся 10% содержит большое количество витаминов группы А, С, Е, В, редкий витамин К, влияющий на свертываемость крови, Е витамин Т, препятствующий ожирению. Также содержит каротиноиды — вещества, предшественники витамина А, благотворно действующие на зрение, кожу, волосы в тыкве их содержится в четыре-пять раз больше чем в моркови.
Китайские медики издревле ценили ее. Ху лу, так называется сосуд из тыквы, в котором настаивали целебную воду. Ху лу размещали у кровати больных людей, чтобы она поглощала болезни и негативную энергетику.
Тыквенные семечки — наш настоящий доступный суперфуд намного ценнее разрекламированных заморских чудо-продуктов.
Тыквенные семена и масло из них богаты полиненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами, богаты цинком, обладают желчегонными свойствами, полезны для печени и нормализуют липидный обмен, от которого зависит вес, сердечно-сосудистая система, общее состояние организма и внешний вид, также полезна при заболеваниях почек, ожирении.
По мнению диетологов, редкий витамин Т, карнитин, клетчатка и низкая калорийность способствуют сжиганию жира, улучшают обменные процессы в организме.
Наиболее полезна тыква в сыром виде. Тонко нарезанная она хорошо сочетается с грецкими орехами, зеленью, яблоками. Но в таком виде она подходит не всем. Сырой плод содержит много клетчатки, которая тяжело усваивается при наличии заболеваний ЖКТ. Термически обработанная тыква усваивается лучше. Однако, злоупотреблять ей не стоит. Не больше 200-300 гр. в день для взрослого человека. Людям с аллергией на осенний овощ, обострением язвенной болезни, употреблять в пищу продукт вовсе не стоит.
Чтобы полезный овощ порадовал до весны, лучше выбрать зимние сорта, предназначенные для длительного хранения. Важно выбрать сухое, проветриваемое темное место, со стабильной температурой воздуха от +5 до +10, желательно чтобы плоды не соприкасались друг с другом.
Подпортившие тыквы лучше выбрасывать. Не стоит употреблять в пищу плоды с признаками гниения, плесени, расколотую, треснутую.
В городе тыкву проще очистить, нарезать на кусочки и заморозить Полезные свойства при заморозке прекрасно сохраняются. Удобно достать и приготовить рагу, пюре или смузи.
В обычной домашней сушилке или дегидраторе можно сделать диетические тыквенные чипсы, которые также сохраняют полезные свойства овоща.
Кыстыбый с пшенной кашей и тыквой.
Кастыбый популярное и многими любимое блюдо башкирской и татарской кухни. Приготовить его просто, ведь по сути это лепешка с начинкой.
Для лепешки потребуется: мука — около 300 г, молоко — 100 мл, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 50 г., соль — 0,3 ч. л. Перемешиваем и замешиваем тесто.
Для начинки нужно заранее отварить пшенную кашу на молоке с тыквой и остудить.
Делим тесто на шарики, раскатываем их в тонкий круг и обжариваем на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны. На одну половинку лепешки выкладываем начинку, и закрываем. Обязательно смазать топленным сливочным маслом.
Подавать с катыком или каймаком, с хорошим свежезаваренным чаем и никакая осенняя хмурая пора не испортит вам настроение.