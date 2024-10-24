Чеснок не будет гнить и сохнуть, если хранить его этим способом!

Подготовка банки: прежде всего, важно тщательно вымыть банку. Для этого можно использовать соду — она помогает избавиться от грязи и бактерий, которые могут испортить продукт. После мытья банку нужно просушить.

Укладка: чеснок нужно плотно уложить в банку. Важно заполнить емкость до краев, чтобы минимизировать количество воздуха внутри. Это помогает предотвратить засыхание продукта.

Защита: чтобы чеснок не пересыхал и не подвергался воздействию воздуха, банку необходимо закрыть несколькими слоями марли. Светлана советует аккуратно распределить марлю по поверхности, чтобы она плотно прилегала и не давала лишнему воздуху проникнуть внутрь.