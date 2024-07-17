Хабиров сходил на базар

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях отчитался о рабочей поездке в Нефтекамск. Перед отъездом из города руководитель республики решил закупиться овощами и ягодами у местных садоводов.
Хабиров пояснил, что захаживать на базары он старается в каждом муниципалитете, чтобы убедиться в надлежащем обустройстве торговых мест. Организацией таких площадок в Нефтекамске глава региона остался доволен.
Руководитель республики также добавил, что город очень преобразился за последние годы.
— [Нефтекамск] стал намного красивее, чем был пять лет назад, когда я впервые сюда приехал, — написал Хабиров.