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Updated Сегодня, 13:30

Хабиров сходил на базар

Хабиров сходил на базар

17 июля 2024, 13:28
Фото: Vk/Радий Хабиров
Руководитель региона похвастался покупками, сделанными у башкирских садоводов.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях отчитался о рабочей поездке в Нефтекамск. Перед отъездом из города руководитель республики решил закупиться овощами и ягодами у местных садоводов.

Хабиров пояснил, что захаживать на базары он старается в каждом муниципалитете, чтобы убедиться в надлежащем обустройстве торговых мест. Организацией таких площадок в Нефтекамске глава региона остался доволен.

Руководитель республики также добавил, что город очень преобразился за последние годы.

— [Нефтекамск] стал намного красивее, чем был пять лет назад, когда я впервые сюда приехал, — написал Хабиров.

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#Общество#Башкортостан#Чиновники#Новости Башкирии#Сельское хозяйство#Продукты#Торговля#Нефтекамск#Садоводы#Хабиров#Овощи#Фрукты
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