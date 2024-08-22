В Башкирии подешевела треть еды

Заметнее всего упала стоимость свеклы — на 11,12% (до 45,62₽ за кг). Кроме того, на 6,04% (до 50,02₽) подешевела морковь, на 5,04% (до 51,88₽) — картофель. В пределах 2-3% подешевели репчатый лук, бананы и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Цена на остальные позиции снизилась незначительно, в пределах 2%.