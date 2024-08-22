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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Башкирии подешевела треть еды

В Башкирии подешевела треть еды

22 августа 2024, 12:03
Фото: 1MI
Аналитики не успевают фиксировать изменение цен — нет никакой стабильности, следует из регулярного мониторинга Башкортостанстата.

Согласно данным статистического ведомства, динамику цен в сторону снижения зафиксировали на 16 позициях — изменения приводятся за неделю к четвергу, 22 августа.

Заметнее всего упала стоимость свеклы — на 11,12% (до 45,62₽ за кг). Кроме того, на 6,04% (до 50,02₽) подешевела морковь, на 5,04% (до 51,88₽) — картофель. В пределах 2-3% подешевели репчатый лук, бананы и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Цена на остальные позиции снизилась незначительно, в пределах 2%.

Между тем на 3,91% подорожали огурцы — килограмм теперь стоит 86,19₽. Ещё 32 позиции продуктов изменились в цене в большую сторону в пределах 0,10 — 1,82%.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии зафиксировали рекордную инфляцию.

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