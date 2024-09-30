Как посадка чеснока в сидераты под зиму помогает получить высокий урожай без хлопот

Posted 30 сентября, 07:26
Published 30 сентября, 07:26
Modified 1 октября, 04:43
Updated 1 октября, 04:43
В чем секрет успеха и почему этот способ стоит попробовать, рассказал Алексей, опытный садовод и автор канала «Сад и огород».
Чеснок, хотя и не является капризной культурой, все же требует плодородной почвы для хорошего развития. Питательные вещества в земле — первый ключ к успеху. Второй — защита растений от подмерзания в зимний период. Посадка чеснока под зиму решает обе эти задачи одновременно.
— Сидераты — это растения, которые высаживают специально для улучшения почвы. Они обогащают грунт органическими веществами, а также защищают будущие посадки от холодов, — делится блогер.
Одним из лучших сидератов для чеснока является горчица. Она быстро всходит, уже на третий день появляются ростки, и через неделю можно начинать посадку чеснока. Важно вовремя произвести посадку, чтобы горчица достигла высоты 5-10 см.
Если на участке уже есть такие растения, можно произвести посадку чеснока прямо в них.
— Только сложнее будет производить манипуляции, — предупреждает опытный садовод.
Когда наступает время посадки, на грядке с растущим сидератом проделываются углубления необходимой глубины. Для этого можно использовать обычную бутылку с длинным горлышком. В каждую ямку добавляется чайная ложка древесной золы, а затем укладываются зубчики чеснока. Место посадки аккуратно разравнивается, чтобы не травмировать помощников.
Следить за сидератами необходимо, чтобы они не обделяли чеснок питательными веществами.
— Во время цветения растения потребляют много питательных элементов, поэтому важно не допустить этого. Я обрезаю сидераты и укладываю зелень рядом, — делится своим методом Алексей.
Совместное выращивание имеет множество преимуществ. Во-первых, ботва перегнивает, обогащая почву. Корни питают червей, которые превращают их в гумус. Во-вторых, корневая система защищает чеснок от морозов. Весной, когда талые воды впитываются в грунт, такие растения не позволяют земле уплотниться, защищая корневую систему чеснока.
— Корневая система пытается удержать оседающую землю и не уйти вглубь вместе с ней. Сидераты решают эту проблему, удерживая землю от проседания, — объясняет садовод причину пожелтения ботвы чеснока весной.
Почва после становится рыхлой и воздухопроницаемой, что особенно важно для чеснока. Черви, питающиеся корнями растений-помощников, также способствуют рыхлению грунта. В результате можно собрать крупные головки чеснока с плотной структурой.
Посадка чеснока под зиму имеет множество плюсов. Во-первых, зубчики начинают рост с наступлением теплой погоды, опережая весенние посадки. Во-вторых, зимняя закалка повышает иммунитет растений, что повышает урожайность. Урожай созревает на 21 день раньше, чем при весенней посадке, а вредители реже нападают на озимые посадки.
Для успешной зимней посадки важно правильно выбрать время. Зубчикам чеснока нужно 2-3 недели для укоренения до наступления заморозков. Важно не дать чесноку пустить стрелки, так как молодое перо не переживет морозов. Однако и затягивать с посадкой не стоит: зубчики должны успеть нарастить корневую систему до наступления холодов.
— При поздней посадке корешки просто не успеют отрасти до морозов. Это может привести к задержке роста и созревания урожая на 2-3 недели. Поэтому важно учитывать климатические условия местности и ориентироваться на стабилизацию дневной температуры на уровне +6-9°C, — предупреждает садовод.
Озимый чеснок обладает высокой адаптацией к климату местности и прекрасно переносит морозы. Корневая система чеснока формируется даже при температуре 0°C, а при +3-5°C начинает интенсивно расти. Во время наращивания пера чеснок требует больше влаги, а его корни достигают 20 см в длину, что позволяет добывать влагу из глубин почвы. Лучше всего чеснок растет в питательном грунте со слабокислой реакцией.
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