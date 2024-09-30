Как посадка чеснока в сидераты под зиму помогает получить высокий урожай без хлопот

Озимый чеснок обладает высокой адаптацией к климату местности и прекрасно переносит морозы. Корневая система чеснока формируется даже при температуре 0°C, а при +3-5°C начинает интенсивно расти. Во время наращивания пера чеснок требует больше влаги, а его корни достигают 20 см в длину, что позволяет добывать влагу из глубин почвы. Лучше всего чеснок растет в питательном грунте со слабокислой реакцией.