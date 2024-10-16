Как сохранить морковь на зиму: 3 проверенных способа

Posted 16 октября, 13:06
Published 16 октября, 13:06
Modified 17 октября, 04:10
Updated 17 октября, 04:10
Если вы обладатель своего сада или огорода, то наверняка задумывались о том, как же хранить свой урожай зимой. Сохранения урожая на зиму несёт в себе множество плюсов: одними из главных являются обеспечение витаминов, что особенно важно в холода и плохую погоду, и возможность иметь собственные овощи и фрукты на столе до следующего урожая.
Опытная домохозяйка рассказала в своём видео-блоге «Жизнь домохозяйки» про 3 способа хранения моркови на зиму и её дальнейшее использование.
Морковь является очень ценным овощем: в ней содержится много витаминов и магния, что делает её полезной для зрения, сердца, и вместе с этим её употребление — это профилактика онкологических заболеваний. Она полезна как в сыром виде, так и приготовленном.
Этот способ подходит для ровных, средних в размерах корнеплодов.
Теперь эти пакеты можно убрать в холодильник в камеру для овощей, или же отправить на хранение в погреб.
Этот вариант подойдёт для плодов различных размеров: маленьких, коротких, длинных.
— Такую морковь можно будет использовать для жарки, тушения картошки и различных солений, — добавляет домохозяйка.
Некоторые для полной гарантии долгосрочного и качественного хранения добавляют ложку уксуса, но это не обязательно. Остатки можно поставить в холодильник и сразу использовать в приготовлении блюд.
В последнем методе мы убираем на хранение тонкую морковь и подойдёт для тех, у кого имеется фигурный нож. Овощ, сохранённый таким образом, можно будет использовать для тушения картошки, солянки, и варки супов.
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