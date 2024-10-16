mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 13:06

Published 16 октября, 13:06

Modified 17 октября, 04:10

Updated 17 октября, 04:10

3 способа хранения моркови на зиму

Как сохранить морковь на зиму: 3 проверенных способа

16 октября 2024, 13:06
Фото: 1MI
3 способа хранения моркови на зиму
Когда наступают холода, важно позаботиться о правильном хранении урожая. В частности, морковь, как богатый источник витаминов, может сохранить свои полезные свойства до весны. В этой статье мы рассмотрим три простых способа, как хранить морковь зимой, чтобы она оставалась свежей и полезной.

Если вы обладатель своего сада или огорода, то наверняка задумывались о том, как же хранить свой урожай зимой. Сохранения урожая на зиму несёт в себе множество плюсов: одними из главных являются обеспечение витаминов, что особенно важно в холода и плохую погоду, и возможность иметь собственные овощи и фрукты на столе до следующего урожая.

Опытная домохозяйка рассказала в своём видео-блоге «Жизнь домохозяйки» про 3 способа хранения моркови на зиму и её дальнейшее использование.

Хранение в вакуумных пакетах

Морковь является очень ценным овощем: в ней содержится много витаминов и магния, что делает её полезной для зрения, сердца, и вместе с этим её употребление — это профилактика онкологических заболеваний. Она полезна как в сыром виде, так и приготовленном.

Этот способ подходит для ровных, средних в размерах корнеплодов.

  1. Моем её и оставляем сушиться в течении двух часов на полотенце;
  2. Срезаем края роста с обеих сторон, и снова оставляем сушиться на1-2 часа;
  3. Уже подсушенную морковь помещаем в плотный целлофановый пакет. В один пакет можно поместить 1-1,5 кг овоща;
  4. С помощью пылесоса высасываем весь воздух из пакета, после чего сразу закручиваем его и завязываем. Если у вас имеется вакууматор — можно использовать его.

Теперь эти пакеты можно убрать в холодильник в камеру для овощей, или же отправить на хранение в погреб.

Морковь является очень ценным овощем: в ней содержится много витаминовМорковь является очень ценным овощем: в ней содержится много витаминов
Морковь является очень ценным овощем: в ней содержится много витаминов. Фото: Изображение Midjourney

Засолка тертой моркови

Этот вариант подойдёт для плодов различных размеров: маленьких, коротких, длинных.

  1. Натираем всё на крупной тёрке;
  2. Чтобы продлить срок хранения моркови в погребе, её необходимо посолить. Сыпим на глаз, но по итогу она должна быть пересолена;
  3. Не выжимая и без сильного давления хорошенько всё перемешиваем руками; делаем так после каждого добавления соли. В связи с этим в дальнейшем во время готовки с использованием этой заготовки соль не добавляем;
  4. После этого погружаем массу в полулитровые банки, начисто вымытые содой. Всё плотно утрамбовываем и полностью заполняем ёмкости, закрывая их капроновыми крышками.
— Такую морковь можно будет использовать для жарки, тушения картошки и различных солений, — добавляет домохозяйка.

Некоторые для полной гарантии долгосрочного и качественного хранения добавляют ложку уксуса, но это не обязательно. Остатки можно поставить в холодильник и сразу использовать в приготовлении блюд.

Как хранить яблоки, чтобы они оставались свежими до весны
Узнать подробнее

Заморозка нарезанной моркови

В последнем методе мы убираем на хранение тонкую морковь и подойдёт для тех, у кого имеется фигурный нож. Овощ, сохранённый таким образом, можно будет использовать для тушения картошки, солянки, и варки супов.

  1. Так как эти плоды слишком тонкие и хрупкие для использования тёрки, мы нарезаем их с помощью фигурного ножа;
  2. Берём целлофановый пакет и наполняем его. Каждый пакет должен вмещать в себя примерно по полкило корнеплода;
  3. В конце закручиваем пакет и убираем его в морозилку дожидаться своего часа.
Читайте также:
Как посадка чеснока в сидераты под зиму помогает получить высокий урожай без хлопотМини-огород на подоконнике: выращиваем зелень и овощи дома круглый годПосадка озимого чеснока в августе: секреты успеха и советы от опытного дачника
#Ольга Харина#Все материалы авторов#Огород#Овощи#Морковь#КЦ#Дом и сад#Хранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика