Как сохранить морковь на зиму: 3 проверенных способа

Если вы обладатель своего сада или огорода, то наверняка задумывались о том, как же хранить свой урожай зимой. Сохранения урожая на зиму несёт в себе множество плюсов: одними из главных являются обеспечение витаминов, что особенно важно в холода и плохую погоду, и возможность иметь собственные овощи и фрукты на столе до следующего урожая.