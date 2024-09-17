Огурец-гигант шокировал Башкирию

Posted 17 сентября, 06:00
Published 17 сентября, 06:00
Modified 17 сентября, 08:07
Updated 17 сентября, 08:07
Огурец-гигант, который вырос в теплице, впечатлил всех местных жителей своей длиной в 67 сантиметров. Это не просто овощ — это настоящий зеленый монстр. Для сравнения, предыдущий замер показал 63 сантиметра, так что этот огурец явно решил порадовать своих хозяев и немного подрасти.
Но стоит отметить, что наш герой не единственный гигант среди овощей. Например, по данным из открытых источников, Себастьян Суски из Польши, ныне живущий в Великобритании, вырастил огурец длиной 113,4 см. Его успех был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Башкирия же славится не только огурцами-гигантами. Совсем недавно жительница Туймазинского района удивила всех находкой колоссального гриба дождевика весом около 8 кг. Она поделилась своими впечатляющими фото в соцсетях, и гриб сразу же стал звездой интернета.