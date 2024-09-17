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Posted 17 сентября, 06:00

Published 17 сентября, 06:00

Modified 17 сентября, 08:07

Updated 17 сентября, 08:07

Огурец-гигант шокировал Башкирию

Огурец-гигант шокировал Башкирию

17 сентября 2024, 06:00
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В селе Малояз местные жители Ринат и Галия Валинуровы стали обладателями настоящего огуречного рекорда, сообщают они в соцсетях.

Огурец-гигант, который вырос в теплице, впечатлил всех местных жителей своей длиной в 67 сантиметров. Это не просто овощ — это настоящий зеленый монстр. Для сравнения, предыдущий замер показал 63 сантиметра, так что этот огурец явно решил порадовать своих хозяев и немного подрасти.

Фото: Соцсети

Но стоит отметить, что наш герой не единственный гигант среди овощей. Например, по данным из открытых источников, Себастьян Суски из Польши, ныне живущий в Великобритании, вырастил огурец длиной 113,4 см. Его успех был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Башкирия же славится не только огурцами-гигантами. Совсем недавно жительница Туймазинского района удивила всех находкой колоссального гриба дождевика весом около 8 кг. Она поделилась своими впечатляющими фото в соцсетях, и гриб сразу же стал звездой интернета.

Гриб-монстр вырос в Башкирии
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