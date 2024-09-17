Огурец-гигант шокировал Башкирию

Огурец-гигант, который вырос в теплице, впечатлил всех местных жителей своей длиной в 67 сантиметров. Это не просто овощ — это настоящий зеленый монстр. Для сравнения, предыдущий замер показал 63 сантиметра, так что этот огурец явно решил порадовать своих хозяев и немного подрасти.