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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Жару в Башкирии победит окрошка

Жару в Башкирии победит окрошка

1 июля 2024, 07:04
Фото: 1MI
Интересные рекомендации по борьбе с июльским зноем дал жителям региона директор института химии и защиты в чрезвычайных ситуациях Уфимского университета науки и технологий Алексей Елизарьев.

По прогнозам синоптиков, погода в Башкирии в ближайшие дни будет непривычно жаркой. Так, в понедельник, 1 июля, столбики уличных термометров поднимутся до отметки в +27С°, во вторник, 2 июля, станет еще жарче, а к среде, 3 июля, температура воздуха в Башкирии прогреется выше +31С°. Если в начале недели зной будут остужать кратковременные грозы, то к ее середине — установится сухая погода.

Директор института химии и защиты в ЧС Алексей Елизарьев дал жителям региона рекомендации по поведению в жару. Особый упор ученый сделал на питьевом режиме и диете. Алексей Елизарьев рекомендует исключить их рациона сладкие газированные напитки, крепкий черный чай и кофе. А вот зеленый чай, морс и минеральная вода — отличный выбор для жаркой погоды. Есть советы и по диете. Ученый советует есть больше окрошки, овощей и фруктов, нежирное мясо и рыбу.

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