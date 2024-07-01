Жару в Башкирии победит окрошка

По прогнозам синоптиков, погода в Башкирии в ближайшие дни будет непривычно жаркой. Так, в понедельник, 1 июля, столбики уличных термометров поднимутся до отметки в +27С°, во вторник, 2 июля, станет еще жарче, а к среде, 3 июля, температура воздуха в Башкирии прогреется выше +31С°. Если в начале недели зной будут остужать кратковременные грозы, то к ее середине — установится сухая погода.