Жару в Башкирии победит окрошка

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
По прогнозам синоптиков, погода в Башкирии в ближайшие дни будет непривычно жаркой. Так, в понедельник, 1 июля, столбики уличных термометров поднимутся до отметки в +27С°, во вторник, 2 июля, станет еще жарче, а к среде, 3 июля, температура воздуха в Башкирии прогреется выше +31С°. Если в начале недели зной будут остужать кратковременные грозы, то к ее середине — установится сухая погода.
Директор института химии и защиты в ЧС Алексей Елизарьев дал жителям региона рекомендации по поведению в жару. Особый упор ученый сделал на питьевом режиме и диете. Алексей Елизарьев рекомендует исключить их рациона сладкие газированные напитки, крепкий черный чай и кофе. А вот зеленый чай, морс и минеральная вода — отличный выбор для жаркой погоды. Есть советы и по диете. Ученый советует есть больше окрошки, овощей и фруктов, нежирное мясо и рыбу.