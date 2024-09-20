Мини-огород на подоконнике: выращиваем зелень и овощи дома круглый год

Posted 20 сентября, 10:45
Published 20 сентября, 10:45
Modified 20 сентября, 10:47
Updated 20 сентября, 10:47
Опытный садовод и огородник Алексей поделился опытом создания мини-огорода на подоконнике и рассказал, как вырастить зелень и овощи в домашних условиях.
Первое, о чем нужно задуматься, это выбор подходящих контейнеров для растений. Подойдут любые емкости, ящики и горшки, главное, чтобы их глубина была не менее 10 см. Очень важно, чтобы на дне были дренажные отверстия. Если их нет, их можно сделать самостоятельно. Это поможет избежать застоя воды и гниения корней.
— Горшки лучше устанавливать на поддоны, чтобы лишняя жидкость не расплывалась по подоконнику. На дно обязательно укладывается слой дренажа — это может быть керамзит или мелкие камешки, — поделился эксперт.
Для выращивания зелени на подоконнике подойдет любой субстрат для рассады или универсальный грунт, который можно купить в магазине. Но есть один нюанс: производители не всегда тщательно перемешивают субстрат перед фасовкой, и в нем могут оказаться комки химических удобрений.
— Чтобы избежать переизбытка полезных веществ, в грунт можно добавить разрыхлители, например, кокосовую стружку или речной песок. Обычно используется следующая смесь: 1/3 песка, 1/3 вермикулита или перлита и 1/3 самого грунта, — рассказал блогер.
При выборе семян для мини-огорода стоит отдавать предпочтение скороспелым сортам зелени. Внимательно читается информация на пакетиках с семенами и старается покупать посевной материал этого года сбора. Старые семена могут иметь низкую всхожесть, и есть риск остаться без урожая.
Теперь следует рассмотреть, какие именно растения можно успешно выращивать на подоконнике.
Базилик — отличное растение для выращивания в комнатных условиях. Он не требует много пространства, так как имеет небольшую корневую систему. К тому же, базилик является украшением подоконника благодаря своим декоративным листьям. Обычно сажают как фиолетовые, так и зеленые сорта, но предпочтение отдается низкорослым. Базилик хорошо развивается даже при недостатке естественного света, поэтому дополнительно устанавливается фитолампа для лучшего роста.
Выращивание укропа в домашних условиях может быть сложнее, чем базилика. При нехватке света и высокой температуре его стебли вытягиваются.
— Если температура в помещении превышает +24°C, обязательно организуется дополнительное освещение. Предпочтение отдается низкорослым пушистым сортам укропа, так как с ними меньше мороки, — прокомментировал садовод.
Петрушка — неприхотливая культура. Она прекрасно украшает подоконник своими кудрявыми листочками. Единственный минус — петрушка медленно всходит. Не стоит пугаться, если после посева прошло уже две недели, а всходов нет. Они обязательно появятся, нужно просто подождать.
— Лучшая температура для прорастания семян петрушки составляет около 15-20°C. Поместите горшок в тёплое место, например, на подоконник, обращённый на юг или юго-запад, — советует эксперт.
Популярная зелень для выращивания на подоконнике. Она любит повышенную влажность, поэтому растения регулярно опрыскиваются. Мята также требует хорошего освещения, иначе ее стебли вытягиваются, а листья становятся мелкими.
— Для хорошего развития мяте нужна температура +24-25°C. Зелень можно собирать уже на 20-й день после появления всходов, — советует Алексей.
Салат можно вырастить в домашних условиях. У растения маленькая корневая система, поэтому в продаже часто встречаются небольшие горшочки с этой культурой. В домашних условиях лучше предоставить ему больший горшок. Для посева подходят полукочанные или листовые сорта.
Кинза — незаменимый ингредиент для любителей восточной кухни. Эта культура не вызывает трудностей при выращивании и отлично растет даже на плохо освещенном подоконнике. Единственное, что нужно учесть, кинза не любит повышенную влажность, поэтому растения не заливаются.
— Для идеального роста кинзы на подоконнике выберите место с рассеянным светом, избегая прямых солнечных лучей, которые могут высушить листья. И регулярно проветривайте комнату, чтобы предотвратить скопление влаги вокруг растения, — напоминает садовод.
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