Мини-огород на подоконнике: выращиваем зелень и овощи дома круглый год

Первое, о чем нужно задуматься, это выбор подходящих контейнеров для растений. Подойдут любые емкости, ящики и горшки, главное, чтобы их глубина была не менее 10 см. Очень важно, чтобы на дне были дренажные отверстия. Если их нет, их можно сделать самостоятельно. Это поможет избежать застоя воды и гниения корней.