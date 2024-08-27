Посадка озимого чеснока в августе: секреты успеха и советы от опытного дачника

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Published Сегодня, 13:00
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Озимый чеснок — это культура, которую традиционно высаживают осенью, обычно в октябре. Однако, опытные садоводы и дачники постоянно ищут способы улучшения урожайности и здоровья растений.
Один из таких экспериментов — посадка озимого чеснока в августе. Этот метод, по словам опытного дачника и блогера канала «Идеальный огород», может значительно повысить урожайность чеснока.
— Несколько лет назад, по совету соседки, я часть озимого чеснока посадил в августе. Потом пожалел, что не высадил весь посадочный материал. Если сравнить урожайность чеснока, посаженного летом и осенью, например, в октябре, то летний вырастает более крупным и увесистым, — рассказывает дачник.
Как и почему это работает? Давайте разберемся.
Для начала важно правильно подготовить почву. Чеснок отлично развивается в плодородной почве, поэтому грядку нужно заранее удобрить. На 1 м² рекомендуется внести:
Все эти компоненты необходимо тщательно перемешать и равномерно разбрасывать по поверхности грядки. Затем заделать их в почву с помощью граблей. Важно помнить: внесение свежей органики под посадку чеснока может привести к гниению всего урожая.
Глубина заделки зубчиков в почву тоже имеет значение и зависит от времени посадки.
Если вы планируете раннюю посадку чеснока, то лучше сажать на глубину 10-15 см. При таком заглублении чеснок лучше укореняется и переносит даже сильные морозы. В Средней полосе России приступать к посадке чеснока на такую глубину можно с конца августа и продолжать до середины октября.
Если до первых заморозков осталось только 3 недели, то заглублять зубчики нужно на 5 см в почву. В южных регионах время посадки приходится на ноябрь, в Средней полосе — с конца сентября по начало октября. Важно угадать со сроками посадки, чтобы чеснок не успел пустить ростки, а только занялся развитием корневой системы.
Озимый чеснок лучше всего растет после бобовых культур, огурцов, помидоров. Почва после тыквы, кабачков и ранней капусты также будет насыщена питательными веществами.
Не рекомендуется сажать чеснок после лука или картофеля, так как существует высокая вероятность обмена заболеваниями. Эти культуры поражаются нематодами и фузариозом. Также не стоит сажать чеснок в почву, в которую было внесено много свежей органики — навоза. В этом случае зубчики вырастут небольшими, рыхлыми и будут плохо храниться.
— Вот уже много лет практикую раннюю посадку и никогда еще не жаловался на урожай. Сажаю чеснок в последней декаде августа. Если не успеваю по каким-либо причинам, тогда в начале сентября. Но не позже.
— При такой ранней посадке нельзя предугадать, как поведет себя чеснок. Может пустить ростки, может не пустить. Он может взойти при любой посадке — ранней или поздней. Поэтому никогда не зацикливаюсь на этом. Сажаю на большую глубину — и все.
— Появившиеся всходы могут погибнуть в мороз. Но только всходы (зелень), а не сами зубчики. Они к этому времени хорошо укоренились и нарастили хорошую корневую систему. Мороз не повлияет на итоговый результат. Весной ростки еще больше заколосятся.
Ранее эксперты рассказали, что еще можно успеть посадить в августе в саду и огороде для урожая.