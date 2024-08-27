Посадка озимого чеснока в августе: секреты успеха и советы от опытного дачника

Если до первых заморозков осталось только 3 недели, то заглублять зубчики нужно на 5 см в почву. В южных регионах время посадки приходится на ноябрь, в Средней полосе — с конца сентября по начало октября. Важно угадать со сроками посадки, чтобы чеснок не успел пустить ростки, а только занялся развитием корневой системы.