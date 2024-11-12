Цены на масло в Башкирии продолжают бить рекорды

Posted 12 ноября, 06:05
Published 12 ноября, 06:05
Modified 12 ноября, 09:50
Updated 12 ноября, 09:50
На прошлой неделе были объявлены новые изменения стоимости на продукты питания. Эксперты «Башкортостанстата» сравнили ценники в магазинах региона от 5 ноября 2024 года с теми, чтобы были в розничной торговле 28 октября 2024 года. Ни один из почти 50 видов товаров не остался в прежней стоимости: что-то подорожало, как, например, компоненты винегрета, а что-то — баранина, колбаса, печенье — подешевело.
Наиболее актуальной темой последних недель стало колебание цен на сливочное масло. В октябре покупатель отдал бы в среднем ₽956,57 за 1 кг, то сейчас цена на масло в Башкирии составляет ₽962,57. Стоимость маргарина в магазинах Башкирии составила на начало ноября ₽226,12 за 1 кг.
Цены на овощи и фрукты с прошлой проверки изменились незначительно, уйдя вверх. Мясо не потерпело сильных изменений по стоимости, повышение было на несколько рублей. Можно также отметить, что цена на курицу опустилась на целых ₽2 за кг.
Ценник детское питание, а именно фруктовые, овощные и мясные консервы понизился на ₽10 за 1 кг.
Если отметить понижение цен, то чай с сахаром стали намного дешевле, чем были в конце октября. За байховый чай нужно будет отдать ₽1141,68 за 1кг, а за сахар-песок ₽67,10 за 1 кг. Ранее цены на них были чуть выше, примерно на 2%.