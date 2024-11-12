Цены на масло в Башкирии продолжают бить рекорды

На прошлой неделе были объявлены новые изменения стоимости на продукты питания. Эксперты «Башкортостанстата» сравнили ценники в магазинах региона от 5 ноября 2024 года с теми, чтобы были в розничной торговле 28 октября 2024 года. Ни один из почти 50 видов товаров не остался в прежней стоимости: что-то подорожало, как, например, компоненты винегрета, а что-то — баранина, колбаса, печенье — подешевело.