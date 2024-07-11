Пожар уничтожил овощебазу под Стерлитамаком

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Пламя охватило склад ранним утром в четверг, 11 июля. Огонь разгорелся в помещении площадью 35 «квадратов», после чего перекинулся на припаркованную «ГАЗель». Пожар уничтожил множество фруктов и овощей, в том числе арбузы, которыми было загружено транспортное средство.
Спасатели ликвидировали горение около получаса. По данным экстренной службы, в результате происшествия среди людей никто не пострадал.
Сейчас на месте работают оперативные ведомства и пытаются выяснить, что именно привело к пожару.