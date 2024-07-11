Пожар уничтожил овощебазу под Стерлитамаком

Пламя охватило склад ранним утром в четверг, 11 июля. Огонь разгорелся в помещении площадью 35 «квадратов», после чего перекинулся на припаркованную «ГАЗель». Пожар уничтожил множество фруктов и овощей, в том числе арбузы, которыми было загружено транспортное средство.