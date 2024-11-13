Турция и Иран кормят Башкортостан

Posted 13 ноября, 16:14
Published 13 ноября, 16:14
Modified 13 ноября, 18:18
Updated 13 ноября, 18:18
С начала 2024 года в регион поступило более 3299 тонн подкарантинной продукции, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (1030 тонн). Теперь на столах жителей Башкирии можно увидеть не только привычные арбузы и виноград, но и капусту, томаты, редьку, морковь, а также экзотические мандарины, апельсины и лимоны.
Всего было досмотрено более 3228 тонн разнообразных фруктов и овощей из таких стран, как Узбекистан, Казахстан, Туркмения, Турция и Иран. Не обошлось и без импорта 290 тонн дробленого риса и красной чечевицы из Казахстана. Однако, несмотря на радость от обилия свежих продуктов, экспертов настораживает такое увеличение импорта.
— Такой резкий рост импорта может свидетельствовать о проблемах с местным производством, — считают специалисты.