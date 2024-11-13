Турция и Иран кормят Башкортостан

С начала 2024 года в регион поступило более 3299 тонн подкарантинной продукции, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (1030 тонн). Теперь на столах жителей Башкирии можно увидеть не только привычные арбузы и виноград, но и капусту, томаты, редьку, морковь, а также экзотические мандарины, апельсины и лимоны.