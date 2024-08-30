Как сохранить морковь до весны: проверенные методы и советы от опытных садоводов

Морковь — один из тех овощей, без которого сложно представить зимний рацион. Она незаменима в супах, салатах, гарнирах и просто как полезный перекус. Но как сохранить эту сладость и сочность до весны? В этом помогут проверенные советы и методы от Алексей, опытного садовода и блогера канала «Сад и овощи».