Фитоняшкам придется несладко в Башкирии

Между тем в гораздо большей степени в цене потеряли овощи. Так, стоимость моркови снизилась на 9,71% — до 35,90₽ за кг. На 8,12% (до 36,78₽) подешевел картофель. Цены на белокочанную капусту упали на 6,6% (до 32,36₽). Кроме того, на 6,1% ниже стала стоимость свёклы (34,12%), огурцы же в регионе теперь стоят 98,15₽ (-2,65%).