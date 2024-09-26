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Posted 26 сентября, 19:55

Published 26 сентября, 19:55

Modified 26 сентября, 20:04

Updated 26 сентября, 20:04

В Уфе взлетели цены на молоко и яйца

Фитоняшкам придется несладко в Башкирии

26 сентября 2024, 19:55
Фото: 1MI

В Уфе взлетели цены на молоко и яйца

Сюжет
Башкирия
Неприятную новость жителям Башкортостана сообщили в региональном управлении Росстата в четверг, 26 сентября.

Согласно последним отчётам статистического ведомства о динамике цен на продукты, в Республике за неделю подорожали товары, составляющие основу питания для наращивания и поддержки мышечной массы в любительском спорте.

Так, стоимость 1 кг творога к последней полной неделе сентября составила 393,72₽ (+1,49%), яйца набрали в цене до 84,17₽ (+1,39%). Сметана в магазинах Башкирии подорожала до 278,61₽ (+1,37%), а молоко — до 83,10₽ за литр (+1,23%). Помимо этого, стоимость вермишели достигла 83,98₽ за кг (+1,42%).

Между тем в гораздо большей степени в цене потеряли овощи. Так, стоимость моркови снизилась на 9,71% — до 35,90₽ за кг. На 8,12% (до 36,78₽) подешевел картофель. Цены на белокочанную капусту упали на 6,6% (до 32,36₽). Кроме того, на 6,1% ниже стала стоимость свёклы (34,12%), огурцы же в регионе теперь стоят 98,15₽ (-2,65%).

Взлет цен в Башкирии нашел необычное объяснение
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Ранее Mkset сообщал о том, что аналитики назвали причины внезапного роста цен на многие продукты в Башкирии.

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