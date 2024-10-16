Цены на продукты взлетели в Башкирии

Posted 16 октября, 19:09
Published 16 октября, 19:09
Modified 16 октября, 20:18
Updated 16 октября, 20:18
Такую динамику аналитики зафиксировали с сентября 2023 года к концу лета 2024 года. Только продовольственные товары за 12 месяцев в уфимских магазинах набрали в цене 8,75%. Без учёта картофеля, овощей и фруктов товары подорожали на 8,33%, а если, напротив, считать только их — сразу 11,78%. Непродовольственные товары за год стали дороже на 4,9%, услуги — на 10,86%.
Отметим, что согласно данным Центробанка РФ, уровень инфляции в сентябре 2024 года по Республике Башкортостан составил 7,98%.
Ранее Mkset сравнивал, насколько сильно изменились цены на коровье молоко в Башкирии с января 2023 года.