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Posted 16 октября, 19:09

Published 16 октября, 19:09

Modified 16 октября, 20:18

Updated 16 октября, 20:18

Цены в Уфе опережают инфляцию

Цены на продукты взлетели в Башкирии

16 октября 2024, 19:09
Фото: 1MI

Цены в Уфе опережают инфляцию

Средняя стоимость товаров и услуг в Башкортостане за год выросла почти на 8% — следует из данных регионального управления Росстата.

Такую динамику аналитики зафиксировали с сентября 2023 года к концу лета 2024 года. Только продовольственные товары за 12 месяцев в уфимских магазинах набрали в цене 8,75%. Без учёта картофеля, овощей и фруктов товары подорожали на 8,33%, а если, напротив, считать только их — сразу 11,78%. Непродовольственные товары за год стали дороже на 4,9%, услуги — на 10,86%.

Отметим, что согласно данным Центробанка РФ, уровень инфляции в сентябре 2024 года по Республике Башкортостан составил 7,98%.

Цены на молоко взлетели в Уфе
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Ранее Mkset сравнивал, насколько сильно изменились цены на коровье молоко в Башкирии с января 2023 года.

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