Цены на продукты взлетели в Башкирии

Такую динамику аналитики зафиксировали с сентября 2023 года к концу лета 2024 года. Только продовольственные товары за 12 месяцев в уфимских магазинах набрали в цене 8,75%. Без учёта картофеля, овощей и фруктов товары подорожали на 8,33%, а если, напротив, считать только их — сразу 11,78%. Непродовольственные товары за год стали дороже на 4,9%, услуги — на 10,86%.