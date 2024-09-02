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Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах Башкирии

Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах Башкирии

2 сентября 2024, 18:46
Фото: 1MI
Приказ об обновлённом меню школ с круглосуточным пребыванием обучающихся и домов престарелых подписала глава Минсемьи Башкортостана Ленара Иванова.

Как указано в документе, в нормы питания входят 44 позиции. При этом предлагается три варианта диеты: основной, с механическим и химическим щажением, а также с пониженной калорийностью.

Обычный дневной рацион в интернатах и домах престарелых включает в себя, в частности, по 150 г пшеничного и ржано-пшеничного хлеба, 80 г круп, бобовых, гороха, фасоли и чечевицы, 20 г макаронных изделий, 40 г пшеничной муки, 1 г панировочных сухарей, 300 г картофеля, 424,2 г свежих овощей и зелени, 35 г солёных и маринованных овощей, 4 г соусов, 170 г фруктов, 100 г соков, 20,4 г сухофруктов, 200 г кисломолочной продукции, 211 г молока, 40 г творога, 15 г сметаны, 16 г сыров, от 127,7 до 161,4 г мяса (говядины или свинины), 25 г колбасы, 80 г птицы 1-й категории, 76 г рыбы и ряд других продуктов.

Кроме того, в неделю в учреждениях полагается 4 штуки яиц. Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии упали цены на этот продукт.

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