Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах Башкирии

Обычный дневной рацион в интернатах и домах престарелых включает в себя, в частности, по 150 г пшеничного и ржано-пшеничного хлеба, 80 г круп, бобовых, гороха, фасоли и чечевицы, 20 г макаронных изделий, 40 г пшеничной муки, 1 г панировочных сухарей, 300 г картофеля, 424,2 г свежих овощей и зелени, 35 г солёных и маринованных овощей, 4 г соусов, 170 г фруктов, 100 г соков, 20,4 г сухофруктов, 200 г кисломолочной продукции, 211 г молока, 40 г творога, 15 г сметаны, 16 г сыров, от 127,7 до 161,4 г мяса (говядины или свинины), 25 г колбасы, 80 г птицы 1-й категории, 76 г рыбы и ряд других продуктов.