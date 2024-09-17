Огородники в Башкирии могут озолотиться на картошке

Posted 17 сентября, 17:58
Published 17 сентября, 17:58
Modified 17 сентября, 19:05
Updated 17 сентября, 19:05
Впрочем, для получения субсидий одного огорода точно не хватит. Как указано в правительственном документа, власти региона собираются компенсировать по 900 ₽ за каждую тонну урожая картофеля. Компенсировать из бюджета Башкирии руководство Республики готово до 90% затрат на покупку семян, удобрений и других товаров, а также услуг по уходу, посеву, посадке и уборке картофеля.
Кроме того, субсидия не предусмотрена для личных подсобных хозяйств. Перед обращением за денежной помощью придётся как минимум зарегистрировать ИП. Помимо них рассчитывать на поддержку могут фермеры, сельхозкооперативы, ООО и другие предприятия.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии решили резко увеличить посевы сои — площадки для этого могут стать больше в 5-6 раз.