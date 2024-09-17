Огородники в Башкирии могут озолотиться на картошке

Впрочем, для получения субсидий одного огорода точно не хватит. Как указано в правительственном документа, власти региона собираются компенсировать по 900 ₽ за каждую тонну урожая картофеля. Компенсировать из бюджета Башкирии руководство Республики готово до 90% затрат на покупку семян, удобрений и других товаров, а также услуг по уходу, посеву, посадке и уборке картофеля.