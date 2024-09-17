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Posted 17 сентября, 17:58

Published 17 сентября, 17:58

Modified 17 сентября, 19:05

Updated 17 сентября, 19:05

Огородники в Башкирии могут озолотиться на картошке

Огородники в Башкирии могут озолотиться на картошке

17 сентября 2024, 17:58
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Власти региона решили поддержать рублём производство клубнеплодов на территории Республики, сообщается во вторник, 17 сентября, на официальном правовом портале РБ.

Впрочем, для получения субсидий одного огорода точно не хватит. Как указано в правительственном документа, власти региона собираются компенсировать по 900 ₽ за каждую тонну урожая картофеля. Компенсировать из бюджета Башкирии руководство Республики готово до 90% затрат на покупку семян, удобрений и других товаров, а также услуг по уходу, посеву, посадке и уборке картофеля.

Кроме того, субсидия не предусмотрена для личных подсобных хозяйств. Перед обращением за денежной помощью придётся как минимум зарегистрировать ИП. Помимо них рассчитывать на поддержку могут фермеры, сельхозкооперативы, ООО и другие предприятия.

В Башкирии хотят сеять в шесть раз больше сои
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии решили резко увеличить посевы сои — площадки для этого могут стать больше в 5-6 раз.

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