Как хранить яблоки, чтобы они оставались свежими до весны

Posted 8 октября, 12:28
Published 8 октября, 12:28
Modified 9 октября, 08:22
Updated 9 октября, 08:22
Многие садоводы сталкиваются с трудностями при хранении яблок в зимний период. Чаще всего плоды либо начинают гнить, либо теряют влагу и становятся сморщенными и безвкусными. Причин этому несколько: неправильный выбор тары, неподходящие условия хранения или повреждения плодов.
— Основными врагами яблок при хранении являются излишняя влажность и контакт с другими плодами, которые уже начинают портиться. Важно создать такие условия, чтобы минимизировать эти факторы, — отмечает Андрей Барков, садовод и огородник.
Первый шаг к успешному хранению — тщательный отбор яблок. Необходимо выбирать только здоровые, без признаков гнили или механических повреждений плоды. Даже небольшая царапина или укус насекомого могут стать источником распространения плесени на соседние яблоки.
— В этом году многие садоводы заметили, что на урожай негативно повлияли осы. Насекомые прогрызают кожуру, и через ранки в плод проникают грибки, вызывающие гниение. Поэтому особенно важно отбраковывать такие яблоки сразу, — предупреждает блогер.
Один из ключевых секретов длительного хранения — индивидуальная упаковка каждого яблока. Для этого отлично подходят бумажные полотенца или тонкая впитывающая бумага. Оберните каждое яблоко в два слоя бумаги. Это предотвращает контакт плодов между собой и препятствует распространению возможной гнили.
— Не используйте газету для упаковки фруктов, так как типографская краска может нанести вред. Лучше выбрать чистую белую бумагу, которая безопасна для продуктов питания, — советует Андрей.
Выбор коробок:
Предотвращение высыхания:
Влагопоглощающий слой:
Преимущества влагопоглощающего слоя:
Оптимальная температура для хранения яблок — около +3 градусов Цельсия. Если у вас нет погреба, подойдет прохладное помещение, например, неотапливаемая кладовая или утепленный балкон. Главное — поддерживать стабильную температуру и избегать резких перепадов.
Если температура в помещении может опускаться ниже нуля, поставьте небольшой обогреватель с терморегулятором. Это позволит поддерживать необходимый микроклимат для сохранности плодов.
— Даже при самых идеальных условиях хранения не забывайте периодически проверять свои запасы. Если какое-то яблоко начало портиться, его нужно сразу же удалить, чтобы предотвратить заражение остальных плодов, напоминает садовод.
Ранее эксперты рассказали, как подготовить погреб к хранению урожая.