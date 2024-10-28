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Опасность

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Октябрь
Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами
28 октября, 06:06
В Уфе вырубают деревья
23 октября, 04:18
Сентябрь
Хабирова просят спасти сельчан от медведей
22 сентября, 16:17
Видео. Ядовитые арбузы наводнили Башкирию
6 сентября, 10:44
Август
Нашествие пауков в Башкирии — мнение эксперта
21 августа, 17:19
Ядовитый монстр проник в Башкирию
12 августа, 08:56
Сатанинские грибы угрожают Башкирии
Месячная статистика отравлений на тихой охоте показала рост в 700%, сообщает Роспотребнадзор РБ.
9 августа, 11:33
Девочка едва не осталась калекой после картинга
7 августа, 06:01
Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть
3 августа, 09:58
Июль
Медведь бродит у детского лагеря в Башкирии
Косолапого хищника заметили в высокой траве возле учреждения в Мелеузовском районе и сняли на видео.
22 июля, 19:34
Ядовитую «незамерзайку» продавали в Уфе
19 июля, 11:33
Власти Уфы продолжают избавляться от американских деревьев
Вырубку кленов на улице Чернышевского анонсировал в соцсетях глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
17 июля, 10:08
Рыжий чёрт из леса напугал женщину в Башкирии
16 июля, 12:09
Детским лагерям в Башкирии угрожает опасность
Обильные осадки и сброс воды из Нугушского и Юмагузинского водохранилищ в Башкирии вырос уровень воды в реке Белой, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
15 июля, 04:58
В Башкирии зафиксирован всплеск укусов клещей
С начала сезона 6 747 жителей Башкирии обратились к медикам из-за укусов клещей, причем треть пострадавших — это дети, сообщает Роспотребнадзор.
14 июля, 05:33
Погода в Башкирии кардинально изменится
11 июля, 11:02
Мальчик провалился в огромный колодец в Башкирии
9 июля, 11:00
Июнь
Опасный сорняк поставил на уши всю Башкирию
Карантинные меры ввели в двух районах Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
30 июня, 05:04
Опасный обрыв в Уфе стал местом для детских игр
Жители башкирской столицы беспокоятся из-за опасной ямы, которое облюбовали местные школьники, обратила внимания общественница Эльза Маулимшина.
26 июня, 15:57
В Уфе на пути у школьников рухнула стена
В районе «Округа Галле» в Уфе обвалилась стена объекта «БашРТС». На это обратили внимание очевидцы в городских сообществах Vk.
12 июня, 12:22

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