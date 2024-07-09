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Мальчик провалился в огромный колодец в Башкирии

Мальчик провалился в огромный колодец в Башкирии

9 июля 2024, 11:00
Фото: 1MI
Ребёнок во время прогулки угодил в десятиметровый колодец, прикрытый прогнившей деревянной крышкой в Учалах, сообщает издание Ufanovovsti.ru со ссылкой на маму ребенка.

Восьмилетний мальчик провалился в колодец во время прогулки с мамой. Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, в Учалах.

Как рассказывает мама ребенка, идя по улице, мальчик не заметил на дороге люк и наступил на него. Деревянная крышка обрушилась, не выдержав веса мальчика, в следующее мгновение он полетел вниз. К счастью, он смог удержаться, кроме того, ему на помощь бросились очевидцы — мальчика удалось вытащить.

В своем комментарии изданию мама отметила, что замерла на месте от неожиданности произошедшего. По её словам, отверстие в земле прикрывала сгнившая деревянная крышка, а глубина колодца при этом составляет порядка десяти метров.

Об открытом колодце в городе женщина информировала экстренные службы. Несмотря на это, проблему по прошествии нескольких часов с момента происшествия так и не устранили, сообщает издание.

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