Мальчик провалился в огромный колодец в Башкирии

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Восьмилетний мальчик провалился в колодец во время прогулки с мамой. Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, в Учалах.
Как рассказывает мама ребенка, идя по улице, мальчик не заметил на дороге люк и наступил на него. Деревянная крышка обрушилась, не выдержав веса мальчика, в следующее мгновение он полетел вниз. К счастью, он смог удержаться, кроме того, ему на помощь бросились очевидцы — мальчика удалось вытащить.
В своем комментарии изданию мама отметила, что замерла на месте от неожиданности произошедшего. По её словам, отверстие в земле прикрывала сгнившая деревянная крышка, а глубина колодца при этом составляет порядка десяти метров.
Об открытом колодце в городе женщина информировала экстренные службы. Несмотря на это, проблему по прошествии нескольких часов с момента происшествия так и не устранили, сообщает издание.