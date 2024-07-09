Мальчик провалился в огромный колодец в Башкирии

Как рассказывает мама ребенка, идя по улице, мальчик не заметил на дороге люк и наступил на него. Деревянная крышка обрушилась, не выдержав веса мальчика, в следующее мгновение он полетел вниз. К счастью, он смог удержаться, кроме того, ему на помощь бросились очевидцы — мальчика удалось вытащить.