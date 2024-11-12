МЧС Башкирии: «Просим сохранять спокойствие»

Posted 12 ноября, 13:39
Published 12 ноября, 13:39
Modified 12 ноября, 18:58
Updated 12 ноября, 18:58
Экстренное объявление Министерства чрезвычайных ситуаций гласит, что с 12 по 22 ноября в Иглинском районе — у деревень Алаторка и Турбаслы — местное предприятие собирается проводить огневые работы. При этом в округе может быть слышен довольно громкий шум — местных жителей спасатели МЧС просят не пугаться и сохранять спокойствие.
Какой-либо опасности для здоровья населения стравливаемый газ не несёт. Запаха и вкуса он также не имеет, прокомментировали в МЧС по Республике Башкортостан.
Ранее Mkset сообщал о том, что в МЧС прокомментировали рассылку о якобы готовящемся налёте беспилотников на Башкирию.