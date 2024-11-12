МЧС Башкирии: «Просим сохранять спокойствие»

Экстренное объявление Министерства чрезвычайных ситуаций гласит, что с 12 по 22 ноября в Иглинском районе — у деревень Алаторка и Турбаслы — местное предприятие собирается проводить огневые работы. При этом в округе может быть слышен довольно громкий шум — местных жителей спасатели МЧС просят не пугаться и сохранять спокойствие.