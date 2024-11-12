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Posted 12 ноября, 13:39

Published 12 ноября, 13:39

Modified 12 ноября, 18:58

Updated 12 ноября, 18:58

Плановые огневые работы пройдут в Башкирии

МЧС Башкирии: «Просим сохранять спокойствие»

12 ноября 2024, 13:39
Фото: 1MI.

Плановые огневые работы пройдут в Башкирии

Спасатели обратились к жителям Башкортостана с важным предупреждением — сообщение во вторник, 12 ноября, опубликовала пресс-служба МЧС региона.

Экстренное объявление Министерства чрезвычайных ситуаций гласит, что с 12 по 22 ноября в Иглинском районе — у деревень Алаторка и Турбаслы — местное предприятие собирается проводить огневые работы. При этом в округе может быть слышен довольно громкий шум — местных жителей спасатели МЧС просят не пугаться и сохранять спокойствие.

Какой-либо опасности для здоровья населения стравливаемый газ не несёт. Запаха и вкуса он также не имеет, прокомментировали в МЧС по Республике Башкортостан.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в МЧС прокомментировали рассылку о якобы готовящемся налёте беспилотников на Башкирию.

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