Власти Уфы продолжают избавляться от американских деревьев

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Уфа продолжает лишаться зеленых насаждений. Так, в скором времени власти намерены избавиться от американских клёнов, посаженных на улице Чернышевского.
Решение о вырубке деревьев Нурдавлятов объяснил их ветхостью и изношенностью. Более того, при неблагоприятных погодных условиях старые деревья могут представлять опасность для граждан и их имущества.
На месте вырубленных кленов этой осенью посадят «уфимские липы». При этом, по его словам, новых деревьев будет вдвое больше, чем старых.
Отметим, что городские власти уже в течение нескольких месяцев проводят работы по обновлению уфимского «зеленого фонда». Так, в мае этого года стало известно о вырубке старых клёнов в Ленинском районе города.