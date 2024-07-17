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Published Сегодня, 10:08

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Власти Уфы продолжают избавляться от американских деревьев

Власти Уфы продолжают избавляться от американских деревьев

17 июля 2024, 10:08
Фото: Илвир Нурдавлятов/VK.com
Вырубку кленов на улице Чернышевского анонсировал в соцсетях глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Уфа продолжает лишаться зеленых насаждений. Так, в скором времени власти намерены избавиться от американских клёнов, посаженных на улице Чернышевского.

Решение о вырубке деревьев Нурдавлятов объяснил их ветхостью и изношенностью. Более того, при неблагоприятных погодных условиях старые деревья могут представлять опасность для граждан и их имущества.

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На месте вырубленных кленов этой осенью посадят «уфимские липы». При этом, по его словам, новых деревьев будет вдвое больше, чем старых.

Отметим, что городские власти уже в течение нескольких месяцев проводят работы по обновлению уфимского «зеленого фонда». Так, в мае этого года стало известно о вырубке старых клёнов в Ленинском районе города.

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