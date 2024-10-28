Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами

Хоть и мост даже на вид стал опасней, чем был раньше, автомобилистов это не смущает. К примеру, перед переездом стоит знак про ограничения в высоту и специальная балка для контроля, но эти важные детали никак не смутили людей, а, наоборот, побудили порезать на две части преграду и дальше продолжать ездить.