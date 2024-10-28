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Posted 28 октября, 06:06

Published 28 октября, 06:06

Modified 28 октября, 07:58

Updated 28 октября, 07:58

Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами

Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами

28 октября 2024, 06:06
Фото: https://inkazan.ru
Мост на границе Башкирии и Татарстана вблизи села Тумутук находится в катастрофическом состоянии, стало известно от читательницы издания Inkazan в понедельник, 28 октября

Как выяснилось, мост находится в ужасном состоянии: образовались новые трещины между неустойчивыми плитами. Причем многие проезжающие вместо того, чтобы хранить строение в чистоте и не подвергать себя большей опасности, перестают соблюдать правила, проезжая несколькими машинами и оставляя за собой мусор.

Фото: https://inkazan.ru

Хоть и мост даже на вид стал опасней, чем был раньше, автомобилистов это не смущает. К примеру, перед переездом стоит знак про ограничения в высоту и специальная балка для контроля, но эти важные детали никак не смутили людей, а, наоборот, побудили порезать на две части преграду и дальше продолжать ездить.

Фото: https://inkazan.ru

Но не все так плохо, ведь со стороны Башкирии были сделаны работы для удаления трубы, которая торчала из земли и протыкала колеса машинам.

Как всем известно, это не первый мост, который имеет большой спрос для проезда между двумя регионами и имеет критический вид. Недавно местные жители Татарстана жаловались на состояние строения между реки Ик в Ютазинском районе. Стоимость реконструкции оценивали в 1 млрд рублей и при этом долго не могли найти финансирование.

Мост между Башкирией и Татарстаном сносят
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На днях Mkset сообщил про проведение оперативного совещания мэрии Уфы, на котором обсуждали улучшения работы общественного транспорта в связи с закрытием Шакшинского моста.

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