Ядовитую «незамерзайку» продавали в Уфе

Как установили в суде, бизнесмен из Башкирии купил 2 000 литров ядовитого для человека метилового спирта. Даже вдыхание, а тем более уж употребление внутрь, этого вещества способно привести к слепоте и летальному исходу. Но в погоне за легкими деньгами жителя Башкирии это не интересовало. Он в кустарных условиях «намутил» из отравы почти 600 5-литровых канистр «незамерзайки». Прилепив на тару нехитрые этикетки — «SkyLux-30° С, незамерзающая жидкость стеклоомывающая, не содержит метанол», бизнесмен выпустил товар на рынок. Одним из покупателей оказался участник «контрольной закупки». Полицейский в штатском купил у бизнесмена 28 баллонов «незамерзайки» и отправил ее на исследование. Вывод экспертов был однозначным: в таре — яд.