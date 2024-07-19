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Ядовитую «незамерзайку» продавали в Уфе

Ядовитую «незамерзайку» продавали в Уфе

19 июля 2024, 11:33
Фото: 1MI
Популярное в автомобилистов средство мастерили из смертельно опасных ингредиентов в кустарных условиях, сообщает Уфимский районный суд Башкирии.

Жителя Башкирии признали виновнвм в сбыте продукции, потенциально опасной для жизни и доровья потребителя. Соотвествующее постановление вынес Уфимский районный суд Республики Башкортостан в пятницу, 19 июля. Организатору смертельно опасного бизнеса назначили штраф в ₽20 000. Свою вину он признал.

Как установили в суде, бизнесмен из Башкирии купил 2 000 литров ядовитого для человека метилового спирта. Даже вдыхание, а тем более уж употребление внутрь, этого вещества способно привести к слепоте и летальному исходу. Но в погоне за легкими деньгами жителя Башкирии это не интересовало. Он в кустарных условиях «намутил» из отравы почти 600 5-литровых канистр «незамерзайки». Прилепив на тару нехитрые этикетки — «SkyLux-30° С, незамерзающая жидкость стеклоомывающая, не содержит метанол», бизнесмен выпустил товар на рынок. Одним из покупателей оказался участник «контрольной закупки». Полицейский в штатском купил у бизнесмена 28 баллонов «незамерзайки» и отправил ее на исследование. Вывод экспертов был однозначным: в таре — яд.

Всю продукцию изъяли.

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