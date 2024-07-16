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Published Сегодня, 12:09

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Updated Сегодня, 12:11

Рыжий чёрт из леса напугал женщину в Башкирии

Рыжий чёрт из леса напугал женщину в Башкирии

16 июля 2024, 12:09
Фото: 1MI
«Мне повезло!»: свои впечатления от встречи с невиданным существом жительница региона рассказала сельской прессе, сообщает портал «Охотники.ру».

Только стихла волна ужаса от поимки в Башкирии чупакабры — на повестке возник новый лесной демон. Жительница Янаульского района Республики Башкортостан отправила в местную газету свой рассказ о пугающей встрече в местном лесу.

В тот день женщина отправилась в ближайший лесок за ягодами. Всего-то в 3 км от своей деревни. Стоял погожий солнечный летний день, и ничего не предвещало беды и, тем более, леденящих кровь встреч.

Вдруг, в 15 метрах от женщины зашевелились кусты. Она подумала, что там притаилась крупная чупакабра, разоряющая курятники соседей, или кабан. Зверюга еще скрывался за листвой, но женщина поняла, что особь — крупная. Собирательницу ягод охватил ужас. Она начала оглядываться в поисках укрытия или способов обороны от нападения, но, как на зло, вокруг — ни деревьев, ни палок.

Внезапно из высокой травы показалась крупная рыжая морда с оскалом острых зубов. Тут женщина расслабилась, приняв существо за большую собаку. Она отогнала зверя криком и видом хозяйки положения. Только придя домой и устроив серфинг в Сети, женщина выяснила, что ее визави был огромный волк редкого окраса.

«В общем, мне повезло!», сделала вывод чудом выжившая женщина.

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