Рыжий чёрт из леса напугал женщину в Башкирии

Вдруг, в 15 метрах от женщины зашевелились кусты. Она подумала, что там притаилась крупная чупакабра, разоряющая курятники соседей, или кабан. Зверюга еще скрывался за листвой, но женщина поняла, что особь — крупная. Собирательницу ягод охватил ужас. Она начала оглядываться в поисках укрытия или способов обороны от нападения, но, как на зло, вокруг — ни деревьев, ни палок.