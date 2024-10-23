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Posted 23 октября, 04:18

Published 23 октября, 04:18

Modified 23 октября, 08:25

Updated 23 октября, 08:25

В Уфе вырубают деревья

В Уфе вырубают деревья

23 октября 2024, 04:18
Фото: Илвир Нурдавлятов
На улице Чернышевского уничтожили «пустые» деревья, об этом сообщает в среду, 23 октября, глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Как стало известно, на улице Чернышевского в Уфе начались работы по демонтажу старых деревьев, которые, по словам специалистов, находились в критическом состоянии. Илвир Нурдавлятов пояснил, что на этом участке от улицы Айской до улицы Пархоменко деревья были настолько повреждены, что их внутренние стволы практически отсутствовали.

Фото: Илвир Нурдавлятов

По мнению специалистов, это могло создать опасность для прохожих и автотранспорта. Однако, по словам главы Кировского района, на месте снесенных деревьев планируется посадка новых крупномерных саженцев.

Как ранее сообщал Mkset, в октябре месяце, в Уфимском сквере «Зимний лес» у детского сада №150 наоборот произошло пополнение — туда высадили 13 елей.

Новогодние деревья высадили в Уфе
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