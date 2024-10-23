В Уфе вырубают деревья

Posted 23 октября, 04:18
Published 23 октября, 04:18
Modified 23 октября, 08:25
Updated 23 октября, 08:25
Как стало известно, на улице Чернышевского в Уфе начались работы по демонтажу старых деревьев, которые, по словам специалистов, находились в критическом состоянии. Илвир Нурдавлятов пояснил, что на этом участке от улицы Айской до улицы Пархоменко деревья были настолько повреждены, что их внутренние стволы практически отсутствовали.
По мнению специалистов, это могло создать опасность для прохожих и автотранспорта. Однако, по словам главы Кировского района, на месте снесенных деревьев планируется посадка новых крупномерных саженцев.
Как ранее сообщал Mkset, в октябре месяце, в Уфимском сквере «Зимний лес» у детского сада №150 наоборот произошло пополнение — туда высадили 13 елей.