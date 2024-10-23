В Уфе вырубают деревья

Как стало известно, на улице Чернышевского в Уфе начались работы по демонтажу старых деревьев, которые, по словам специалистов, находились в критическом состоянии. Илвир Нурдавлятов пояснил, что на этом участке от улицы Айской до улицы Пархоменко деревья были настолько повреждены, что их внутренние стволы практически отсутствовали.