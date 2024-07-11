Погода в Башкирии кардинально изменится

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Так, днем четверга, 11 июля, на территории республики синоптики прогнозируют обильные осадки. По муниципалитетам пройдут дожди и ливни, кому-то при этом повезет еще меньше: синоптики также обещают выпадение крупного града. Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра — ожидаются порывы со скоростью до 26 метров в секунду.
Отмечается, что подобные погодные условия продлятся на территории региона в течение еще как минимум в течение трех дней — с 11 по 13 июля. В последующие дни ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду и дожди с грозами.
Об опасности нахождения на улице во время грозы ранее рассказывали в пресс-службе УГЗ Уфы. О мерах предосторожности, а также о том, как защитить себя и свое имущество, Mkset писал здесь.