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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Погода в Башкирии кардинально изменится

Погода в Башкирии кардинально изменится

11 июля 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
В течение ближайших нескольких дней в Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Так, днем четверга, 11 июля, на территории республики синоптики прогнозируют обильные осадки. По муниципалитетам пройдут дожди и ливни, кому-то при этом повезет еще меньше: синоптики также обещают выпадение крупного града. Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра — ожидаются порывы со скоростью до 26 метров в секунду.

Отмечается, что подобные погодные условия продлятся на территории региона в течение еще как минимум в течение трех дней — с 11 по 13 июля. В последующие дни ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду и дожди с грозами.

Об опасности нахождения на улице во время грозы ранее рассказывали в пресс-службе УГЗ Уфы. О мерах предосторожности, а также о том, как защитить себя и свое имущество, Mkset писал здесь.

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