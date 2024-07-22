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Posted Вчера, 19:34

Published Вчера, 19:34

Modified Вчера, 19:36

Updated Вчера, 19:36

Медведь бродит у детского лагеря в Башкирии

Медведь бродит у детского лагеря в Башкирии

22 июля 2024, 19:34
Фото: Vk.com
Косолапого хищника заметили в высокой траве возле учреждения в Мелеузовском районе и сняли на видео.

Пользователи соцсетей из Башкирии предупреждают друг друга об опасности, которая угрожает взрослым и детям в окрестностях села Нугуш в Мелеузовском районе. Как заверяет автор сообщения, он заметил возле детского оздоровительного лагеря «Горный воздух» медведя. По наблюдения автора, которому удалось снять косолапого хозяина леса на видео и выложить в Сеть в понедельник, 22 июля, медведь там постоянно бродит. Поэтому местным жителям и гостям района стоит быть предельно осмотрительными.

Видео: Vk.com

Напомним, во вторую декаду июля медведь задрал телят в Дуванском районе Башкирии. От его когтей и лап погибли четыре теленка.

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