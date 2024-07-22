Медведь бродит у детского лагеря в Башкирии

Пользователи соцсетей из Башкирии предупреждают друг друга об опасности, которая угрожает взрослым и детям в окрестностях села Нугуш в Мелеузовском районе. Как заверяет автор сообщения, он заметил возле детского оздоровительного лагеря «Горный воздух» медведя. По наблюдения автора, которому удалось снять косолапого хозяина леса на видео и выложить в Сеть в понедельник, 22 июля, медведь там постоянно бродит. Поэтому местным жителям и гостям района стоит быть предельно осмотрительными.