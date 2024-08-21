Нашествие пауков в Башкирии — мнение эксперта

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Так, в августе удивительного паука-осу заметили в Уфе и Баймаке. Читатель Mkset рассказал, что видел такое существо впервые в своей жизни.
В Ишимбайском районе ранее местный житель встретил паука вида Сака. Для человека он, как и паук-оса, смертельной опасности не несёт, однако укусы этого вида довольно болезненны.
В соцсетях пользователи стали строить самые разные догадки о том, откуда взяться этим видам Башкирии. На самом же деле, пауки-осы — или Аргиопы — совсем не новый для Башкирии вид, хотя и вся территория региона входит в их привычный ареал.
Как рассказал Mkset Александр Гладких, заведующий учебно-научной зоологической лаборатории Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), расселяться на большие территории этот вид может из-за аномально высоких летних температур. Однако в этом году погода явно обделила Башкирию жарой. В данном случае пауки-осы, напротив, могли распространиться из-за сильных ветров.
— Их молодь могла переместиться на большие территории через восходящие потоки воздуха — с помощью паутинок. В целом, у них могут быть скачки численности, то есть в какие-то годы их может быть больше и границы ареала могут расширяться, — рассказал учёный.
Самки аргиоп способны вырастать до 3 см в длину, самцы — до 0,5-1 см. Высокой опасности для человека этот вид не несёт, а кусать человека он станет едва ли — если только намеренно не добиваться этого.
— Паук-оса или аргиопа уже давно наблюдается в Башкирии, это крупный паук, плетущий ловчие сети, охотится насекомых, спокойно себе сидит в своей паутине никого не трогает. Получить укус от них можно только при попытке схватить паука голыми руками. В целом паук безопасен, если его не тревожить.