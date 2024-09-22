Хабирова просят спасти сельчан от медведей

Posted 22 сентября, 16:17
Published 22 сентября, 16:17
Modified 23 сентября, 08:15
Updated 23 сентября, 08:15
К своему обращению обеспокоенная сельчанка приложила видео. По словам Гульназ К., сняты кадры в селе Усмангали, которое входит в Инзерский сельсовет. Девушка рассказала, что на один из участков наведались двое медведей — взрослая особь и детёныш. От нападения хищников погибли две овцы.
Между тем со слов сельчанки, ранее диких животных уже замечали в окрестностях деревни, власти об этом якобы были в курсе, но не принимали никаких мер.
— [Чиновники] ждут, пока случится беда. По этим улицам детишки ходят, во всей деревне нет освещения ночью, — написала Гульназ.
На момент публикации муниципальные власти никак на обращение не отреагировали.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии владельцев собак предостерегли от прогулок с питомцами в одной из частей Республики из-за опасности нападения лесных хищников.