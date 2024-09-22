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Posted 22 сентября, 16:17

Published 22 сентября, 16:17

Modified 23 сентября, 08:15

Updated 23 сентября, 08:15

Хабирова просят спасти сельчан от медведей

Хабирова просят спасти сельчан от медведей

22 сентября 2024, 16:17
Фото: freepik.com, Vk/Радий Хабиров (коллаж Mkset)
Сюжет
Башкирия
Медвежий дуэт переполошил владельцев хозяйств в Белорецком районе: на наглых зверей Главе Башкирии пожаловались в воскресенье, 22 сентября, в комментариях под публикациями на его странице в Vk.

К своему обращению обеспокоенная сельчанка приложила видео. По словам Гульназ К., сняты кадры в селе Усмангали, которое входит в Инзерский сельсовет. Девушка рассказала, что на один из участков наведались двое медведей — взрослая особь и детёныш. От нападения хищников погибли две овцы.

Между тем со слов сельчанки, ранее диких животных уже замечали в окрестностях деревни, власти об этом якобы были в курсе, но не принимали никаких мер.

— [Чиновники] ждут, пока случится беда. По этим улицам детишки ходят, во всей деревне нет освещения ночью, — написала Гульназ.

На момент публикации муниципальные власти никак на обращение не отреагировали.

Медведи угрожают собакам в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии владельцев собак предостерегли от прогулок с питомцами в одной из частей Республики из-за опасности нападения лесных хищников.

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