Хабирова просят спасти сельчан от медведей

К своему обращению обеспокоенная сельчанка приложила видео. По словам Гульназ К., сняты кадры в селе Усмангали, которое входит в Инзерский сельсовет. Девушка рассказала, что на один из участков наведались двое медведей — взрослая особь и детёныш. От нападения хищников погибли две овцы.